Холостяк 9 сезон 7 випуск: хто з красунь покинув проект

У 9 сезоні романтичного шоу "Холостяк" Нікіта Добринін продовжує пошуки своєї половинки. У цьому випуску дівчата з Холостяком відправились у Францію. Та чи повернуться усі до України?

У 7 випуску шоу "Холостяк 9 сезон" ц еремонія троянд розпочалась із складної розмови Нікіти з Елізабет. Дівчина так і не змогла відкритись Нікіті та розповісти про свої почуття.

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Тож церемонія почалась напружено. Першою до Нікіти підійшла Даша. Згадуючи їхні теплі поцілунки не складно було здогадатись, що дівчина отримає троянду.

З Олею все складніше. Дівчина продовжує висувати претензії та все ж Нікіта дав їй ще один шанс. Він також запросив її на індивідуальне побачення. Що з цього вийде — дізнаємось вже наступного тижня.

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Отримали заповітну квітку отримали й Марина, Софія та Ліля.

Залишилась всього одна троянда та дві дівчини — Елізабет та Наталя.

Коли підійшла Наталя, то Нікіта зізнався, що досі не розуміє, яка вона є насправді. Адже з ним вона мила і позитивна, а з дівчатами — кардинально інша. Холостяк розповів, що в них дуже мало часу, щоб пізнати один одного. Тож дав їй ще один шанс.

Що стосується Елізабет, то Нікіта звинуватив її у тому, що вона не розкривається перед ним. Більше того, він вважає, що дівчина не має симпатії до нього. Тож саме вона покидає проект.

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.