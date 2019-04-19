Холостяк 9 сезон 7 випуск: чим Нікіта розгнівав дівчат

Відомий телеведучий Нікіта Добринін став головним героєм романтичного шоу "Холостяк 9 сезон". Він продовжує обирати свою половинку. У 7 випуску він привіз дівчат у Париж.

9 сезон популярного шоу "Холостяк" продовжує дивувати. Тільки дівчата приземлились у Франції, Нікіта забрав Лілю та поїхав з нею в Париж. Решта дівчат відправились у Бордо.

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Поки дами перемивали кісточки, Ліля та Нікіта мали дуже романтичне побачення. Вони гуляли по місту, милувались архітектурою та обідали на Марсовому полі біля Ейфелевої вежі.

Наступного дня Нікіта приїхав до дівчат у Бордо. Та одразу ж влаштував змагання. Дівчата мали бігати на швидкість та по дорозі ще й пити вино.

Найпрудкішою була Наталя, вона найшвидше впоралась із цим завданням. Напевно, вона так поспішала, бо сподівалась, що призом буде індивідуальне побачення. Але подарунок був більш неочікуваним — 61 пляшка вина, саме стільки кілограмів важить дівчина.

Та все ж Нікіта запросив Наталю поспілкуватись тет-а-тет.

А от розмова із Дашою була куди гарячішою. Не встигла парочка відійти на “безпечну відстань”, як Даша проявила ініціативу і сама поцілувала Нікіту. Та поки вони обіймались та цілувались, решта дівчат спостерігали за всім цим.

Це неймовірно розізлило дівчат. Коли Нікіта повернувся, усі були злі та засмучені. Холостяк не знав що сказати дівчатам, тож просто завершив їхню зустріч.

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Наступного дня ситуація трохи заспокоїлась. Нікіта запросив Софію на індивідуальне побачення. Під час зустрічі він зізнався, що дівчина дуже виділяється на фоні інших. Холостяк вважає її справжньою загадкою.

Тож на цьому побаченні він вирішив викрити кілька секретів Софії.

Поки Софія на побаченні — в будинку дівчата не можуть простити витівку Даші з поцілунком. Практично усі докоряють дівчині.

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Церемонія троянд розпочалась із складної розмови Нікіти з Елізабет. Дівчина так і не змогла відкритись Нікіті та розповісти про свої почуття.

Тож церемонія почалась напружено. Першою до Нікіти підійшла Даша. Згадуючи їхні теплі поцілунки не складно було здогадатись, що дівчина отримає троянду.

З Олею все складніше. Дівчина продовжує висувати претензії та все ж Нікіта дав їй ще один шанс. Він також запросив її на індивідуальне побачення. Що з цього вийде — дізнаємось вже наступного тижня. Отримали заповітну квітку й Марина, Софія та Ліля.

Залишилась всього одна троянда та дві дівчини — Елізабет та Наталя.

Коли підійшла Наталя, то Нікіта зізнався, що досі не розуміє, яка вона є насправді. Адже з ним вона мила і позитивна, а з дівчатами — кардинально інша. Холостяк розповів, що в них дуже мало часу, щоб пізнати один одного. Тож дав їй ще один шанс.

Що стосується Елізабет, то Нікіта звинуватив її у тому, що вона не розкривається перед ним. Більше того, він вважає, що дівчина не має симпатії до нього. Тож саме вона покидає проект.

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.