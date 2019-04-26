Холостяк 9 сезон 8 випуск: ніжність, скандали та романтика

89 Читать новость на русском
Холостяк 2019 - випуск 8 дивитися онлайн холостяк 9 сезон - Україна
Холостяк 9 сезон 8 випуск: ніжність, скандали та романтика / Колаж LifeStyle 24

Відомий телеведучий Нікіта Добринін став головним героєм романтичного шоу "Холостяк 9 сезон". Він продовжує обирати свою половинку. У 7 випуску він продовжив знайомство із дівчатами у Франції

Новий тиждень на проекті "Холостяк" продовжився у Франції. Дівчата із новими силами готові підкорювати серце Нікіти.

Читайте також: Холостяк 9 сезон 8 серія: хто з дівчат покинув шоу

Перше побачення цього тижня у красуні Олі. Дівчина із нетерпінням чекала зустрічі із холостяком. Холостяк запланував для дівчини сюрприз – політ на літаку. Оля дуже схвильовано відреагувала та обійняла Нікіту. У небі між парою відчувалась легкість. Проте поцілунку не відбулось, адже Нікіта впевнений, що для початку потрібно багато розмовляти. Адже до цього побачення, стосунки у пари були доволі напруженими.

Вже опісля польоту Нікіта вирішив перевірити Олю на міцність. Він запропонував дівчині позмагатись у армреслінгу. Оля виграла та попросила ще одне побачення. Нікіта не зміг відмовити.

Читайте також: "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу

Між парою відбулась перша серйозна розмова, Оля розповіла про свої непрості стосунки в сім’ї. Холостяк запитав у дівчини про страхи. Для Олі цим страхом виявилось те, що вона може виглядати безглуздою та нерозумною.А ще дівчина зізналась в тому, що у неї були стосунки із одруженим чоловіком. І про те, як напружено вони закінчились. Та дівчина запевнила, що вже давно відпустила ці стосунки. Під час цієї відвертої розмови між парою відчувалась хімія, що зрештою переросла у поцілунок.

"Французькі пристрасті" із Нікітою

Холостяк вирішив зіграти із дівчатами в гру. Для того аби взнати, які дівчата є насправді. Дівчата та Нікіта гратимуть у гру "Французькі пристрасті". Гріша розділив дівчат на дві команди. Головним призом було спілкування із Нікітою.

У такому неочікуваному форматі, запрошення на побачення отримала Марина. Гра завершилась, індивідувальне спілкування отримала Ліля. З бокалом вина Ліля та Нікіта обговорили всі моменти, котрі їх турбували.

Неочікуваний візит Нікіти

Холостяк вирішив знову навідатись до дівчат. Наталі запропонувала приготувати йому тости. Решта дівчат відчували себе дещо незручно.

Побачення Марини

Нікіта приготував для Марини відверту несподіванку. Пару загримували у стареньких. Все заради того, щоб побачити Марину та себе у майбутньому. В таких незвичних образах пройшла їхня розмова.

Читайте також: Нікіта Добринін став Холостяком 9 сезону: що відомо про головного героя шоу

Нікіта та Марина поділились своїм майбутнім. Приємною несподіванкою для Нікіти було те, що бачення старості та майбутнього співпало.

Марина отримала троянду вкінці цього романтичного побачення. Сама Марина відзначила, що це було не так романтичне, як зближувальне побачення. В цьому ж образі – стареньким, Нікіта захотів провести церемонію троянд.

Читайте також: Холостяк 9 сезон 6 випуск: нові учасниці на проекті та скандальна церемонія троянд

blog_ava
Гройсман приїхав до Зеленського в офіс "Кварталу" (оновлено)
26 квітня
8397
Теги: Новини LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
26 квітня 19:35 Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
815
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
26 квітня 18:42 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
7923
Перша модниця країни: як змінився стиль Меланії Трамп після виборів у США
26 квітня 15:43 Перша модниця країни: як змінився стиль Меланії Трамп після виборів у США
1426
Чорнобильська катастрофа: 5 фільмів про аварію на АЕС
26 квітня 15:30 Чорнобильська катастрофа: 5 фільмів про аварію на АЕС
317
Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
26 квітня 11:27 Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
13798
Новини
Більше новин
Залиште відгук