Холостяк 9 сезон 8 випуск: ніжність, скандали та романтика

Відомий телеведучий Нікіта Добринін став головним героєм романтичного шоу "Холостяк 9 сезон". Він продовжує обирати свою половинку. У 7 випуску він продовжив знайомство із дівчатами у Франції

Новий тиждень на проекті "Холостяк" продовжився у Франції. Дівчата із новими силами готові підкорювати серце Нікіти.

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Перше побачення цього тижня у красуні Олі. Дівчина із нетерпінням чекала зустрічі із холостяком. Холостяк запланував для дівчини сюрприз – політ на літаку. Оля дуже схвильовано відреагувала та обійняла Нікіту. У небі між парою відчувалась легкість. Проте поцілунку не відбулось, адже Нікіта впевнений, що для початку потрібно багато розмовляти. Адже до цього побачення, стосунки у пари були доволі напруженими.

Вже опісля польоту Нікіта вирішив перевірити Олю на міцність. Він запропонував дівчині позмагатись у армреслінгу. Оля виграла та попросила ще одне побачення. Нікіта не зміг відмовити.

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Між парою відбулась перша серйозна розмова, Оля розповіла про свої непрості стосунки в сім’ї. Холостяк запитав у дівчини про страхи. Для Олі цим страхом виявилось те, що вона може виглядати безглуздою та нерозумною.А ще дівчина зізналась в тому, що у неї були стосунки із одруженим чоловіком. І про те, як напружено вони закінчились. Та дівчина запевнила, що вже давно відпустила ці стосунки. Під час цієї відвертої розмови між парою відчувалась хімія, що зрештою переросла у поцілунок.

"Французькі пристрасті" із Нікітою

Холостяк вирішив зіграти із дівчатами в гру. Для того аби взнати, які дівчата є насправді. Дівчата та Нікіта гратимуть у гру "Французькі пристрасті". Гріша розділив дівчат на дві команди. Головним призом було спілкування із Нікітою.

У такому неочікуваному форматі, запрошення на побачення отримала Марина. Гра завершилась, індивідувальне спілкування отримала Ліля. З бокалом вина Ліля та Нікіта обговорили всі моменти, котрі їх турбували.

Неочікуваний візит Нікіти

Холостяк вирішив знову навідатись до дівчат. Наталі запропонувала приготувати йому тости. Решта дівчат відчували себе дещо незручно.

Побачення Марини

Нікіта приготував для Марини відверту несподіванку. Пару загримували у стареньких. Все заради того, щоб побачити Марину та себе у майбутньому. В таких незвичних образах пройшла їхня розмова.

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Нікіта та Марина поділились своїм майбутнім. Приємною несподіванкою для Нікіти було те, що бачення старості та майбутнього співпало.

Марина отримала троянду вкінці цього романтичного побачення. Сама Марина відзначила, що це було не так романтичне, як зближувальне побачення. В цьому ж образі – стареньким, Нікіта захотів провести церемонію троянд.

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