Холостяк 9 сезон 8 серія: хто з дівчат покинув шоу

9 сезон романтичного шоу "Холостяк" шокує своєю непердбачуваністю. Телеведучий Нікіта Добринін влаштовує для учасниць проекту сюрпризи та намагається краще їх пізнати. Цього тижня у проект прийшли три нові учасниці, проте яка красуня не отримала заповітну троянду. Про це читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Чимала конкуренція, інтриги, нестримні образи та поцілунки – головний герой шоу "Холостяк 9 сезон" намагається обрати з-поміж українських красунь саме ту, яка зуміє не тільки підкорити його, але й зможе прийняти та розділити шалений спосіб життя Нікіти Добриніна.

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У будинок до дівчат Нікіта повернувся разом із Мариною. І там вирішив провести церемонію троянд. Незважаючи на побоювання Нікіти про те, що Софія дуже загадкова, першою троянду отримала саме вона.

Напруженою стала атмосфера, коли Даша, Наталі та Оля чекали на заповітну квітку. Зрештою троянду отримала Оля, зі словами про те, що Нікіта зміг "розкрити" дівчину.

Нікіта покликав Наталі на розмову, аби розставити всі крапки над "і". На жаль, Наталі не вдалось отримати троянду.

Цього тижня проект прокинула Наталі.