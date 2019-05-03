Холостяк 9 сезон 9 випуск: таємниця Нікіти, Оля зі скандалом покинула проект

Відомий телеведучий Нікіта Добринін став головним героєм романтичного шоу "Холостяк 9 сезон". Він продовжує обирати свою половинку. У 9 випуску він продовжив знайомство із дівчатами у Франції.

Новий тиждень на проекті Холостяк 9 сезон продовжився у Франції. Дівчата із новими силами готові підкорювати серце Нікіти. На перше побачення цього тижня відправились загадкова Софія та відверта Даша.

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Нікіта приніс із собою плівкову камеру. Однак, весело час провести не вдалось — дівчата конфліктували і створювали дуже напружену ситуацію. Особливо відзначилась Софія, дівчині знову нічого не подобалось. Холостяк навіть хотів зупинити побачення.

Та все ж зустріч вирішили продовжити. Наступний крок — проявлення плівки. Тут Софія вже повеселішала — фото їй сподобались.

Настав час для розмови тет-а-тет. Нікіта спробував знайти контакт із Софією та дізнатись, чому вона така незадоволена. Але дівчина продовжувала бути такою ж загадковою.

Тет-а-тет з Дашею був значно відкритіший. Дівчина зізналась про те, вигадала собі нове прізвище. Бо її за це часто дражнили її у школі.

Тоді і Нікіта зізнався, що добре відомі усім його прізвище та ім'я — це псевдонім. Насправді його звати Вадим Кутя. Але як тільки він прийшов працювати на радіо, йому придумали цей псевдонім.

Наступного дня Холостяк прийшов в гості у дім до дівчат. Аби позбутись усіх образ, які можуть бути один в одного, Нікіта придумав ритуал. Кожна дівчина мала по черзі спалювати білу троянду, а разом з квіткою і усі образи.

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Наступними на побачення Нікіта запросив Лілю та Олю. Вони відправились смакувати устриці. Але перед тим, як піти до ресторану вони відправились на ферму, де вирощують устриці.

І це було доволі складно, особливо для тендітних дівчат. Але обидві зберігали позитивний настрій.

Після важкого початку побачення на дівчат чекала романтична вечеря. Нікіта приготував для Олі та Лілі ще один сюрприз — вечірні сукні. Тож на вечері обоє мали неперевершений вигляд.

Та Оля почала у своїй звичній манері проявляти незадоволення. Нікіта вирішив з нею поспілкуватися особисто. Та дівчина на контакт не йшла. Вона почала висувати претензії до Холостяка, дорікала, що він робив мало компліментів, ще не водив її в Париж. А потім заявила, що хоче покинути проект до церемонії.

При цьому тет-а-тет з Лілею був кардинально іншим. Дівчина була ніжна і всіляко показувала свою прихильність та позитивне налаштування.

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Під час церемонії троянд усі 4 дівчини — Ліля, Даша, Марина та Софія — отримали свою троянду. Тож більше ніхто не піде з шоу цього тижня.

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.