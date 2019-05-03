Холостяк 9 сезон 9 серія: хто з дівчат покинув шоу

У 9 сезоні романтичного шоу "Холостяк" телеведучий Нікіта Добринін влаштовує для учасниць проекту сюрпризи та намагається краще їх пізнати. Хто ж покине проект цього тижня?

Головний герой шоу "Холостяк 9 сезон" намагається обрати з-поміж українських красунь саме ту, яка зуміє не тільки підкорити його, але й зможе прийняти та розділити шалений спосіб життя Нікіти Добриніна.

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Цього тижня у Холостяка було 2 групові побачення. На другу зустріч він покликав Лілю та Ольгу. Остання — добре відома на проекті скандалістка. Дівчина постійно висуває претензії та скаржиться. І дуже багато плаче.

Вона розплакалась навіть тоді, коли Нікіта запросив її на побачення, адже хотіла піти на індивідуальне, а не групове.

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Вже під час самого побачення вона почала докоряти, що Холостяк більше уваги приділяє Лілі, не їй. А коли Нікіта не став виправдовуватись вона знову заплакала і заявила, що покидає проект.

Він спробував її зупинити, та цього для дівчини було замало. Вона приїхала до будинку, спакувала речі та пішла з проекту ще до церемонії троянд.

Під час церемонії троянд усі 4 дівчини — Ліля, Даша, Марина та Софія — отримали свою троянду. Тож більше ніхто не піде з шоу цього тижня.

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ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.