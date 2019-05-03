Холостяк 9 сезон 9 серія: хто з дівчат покинув шоу

176 Читать новость на русском
Холостяк 9 сезон 9 випуск - дивитися онлайн хто пішов 03.05.2019
Холостяк 9 сезон 9 серія / 24 Канал

У 9 сезоні романтичного шоу "Холостяк" телеведучий Нікіта Добринін влаштовує для учасниць проекту сюрпризи та намагається краще їх пізнати. Хто ж покине проект цього тижня?

Головний герой шоу "Холостяк 9 сезон" намагається обрати з-поміж українських красунь саме ту, яка зуміє не тільки підкорити його, але й зможе прийняти та розділити шалений спосіб життя Нікіти Добриніна.

Читайте також:  Холостяк 9 сезон 9 випуск: таємниця Нікіти, Оля зі скандалом покинула проект

Цього тижня у Холостяка було 2 групові побачення. На другу зустріч він покликав Лілю та Ольгу. Остання — добре відома на проекті скандалістка. Дівчина постійно висуває претензії та скаржиться. І дуже багато плаче.

Вона розплакалась навіть тоді, коли Нікіта запросив її на побачення, адже хотіла піти на індивідуальне, а не групове.

Читайте також: "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу

Вже під час самого побачення вона почала докоряти, що Холостяк більше уваги приділяє Лілі, не їй. А коли Нікіта не став виправдовуватись вона знову заплакала і заявила, що покидає проект.

Він спробував її зупинити, та цього для дівчини було замало. Вона приїхала до будинку, спакувала речі та пішла з проекту ще до церемонії троянд.

Під час церемонії троянд усі 4 дівчини — Ліля, Даша, Марина та Софія — отримали свою троянду. Тож більше ніхто не піде з шоу цього тижня.

Читайте також:Холостяк 9 сезон 8 випуск: ніжність, скандали та романтика

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.

blog_ava
Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
3 травня
4719
Теги: Холостяк 9 сезон дивитися онлайн Новини LifeStyle LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
372
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
3 травня 17:40 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
370
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
3 травня 12:04 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 3577
Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні
3 травня 11:33 Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні
525
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
3 травня 09:12 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
25512
Новини
Більше новин
Залиште відгук