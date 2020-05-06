"Холостяк" Максим Михайлюк: Після минулих стосунків я втратив надію на справжнє кохання

Головний герой десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Максим Михайлюк розповів, що для нього означає кохання, та зізнався, що після колишніх стосунків втратив надію на те, що зможе знайти ту людину, з якою переживе саме це почуття.

Ювілейний сезон проєкту "Холостяк" наближається до фіналу. Залишилося чотири дівчини, які борються за серце Максима. Проте він не поспішає кожній відкриватися повністю, адже минулі стосунки завдали йому справжньої травми. Цим він поділився у крайньому випуску реаліті-шоу.

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Максим зізнався, що після крайніх стосунків він втратив надію на те, що зможе зустріти щиру дівчину, яка буде відверта з ним та ніколи не обманюватиме. Він зазначив, що має нелегкий характер, проте ніколи не буде брехати.

На думку "Холостяка", якщо є кохання та щирість, немає обману, то можна впоратися з будь-якими недоліками характеру. Також Максим відверто розповів, що для нього означає кохання.

Це як вільне падіння. Дуже круте почуття. Коли ти кохаєш, то нічого не можеш контролювати,

– зізнався пілот.

Максим не приховує, що кожного тижня робити вибір стає дедалі важче, адже усі дівчата різні, і з кожною цікаво по-своєму. Цього тижня він познайомиться із сім'ями Віки, Даші, Дани та Христини. Так він зможе дізнатися про кожну з претенденток на його серце з уст рідних та відкрити для себе нові подробиці з життя дівчат.