"Холостяк" Нікіта Добринін та його кохана Даша Квіткова відпочивають на Балі: пікантні кадри

Після святкування Нового року в Карпатах телеведучий Нікіта Добринін і Даша Квіткова вирішили відправитися на море. Для відпочинку вони обрали острів Балі. Пара ділиться своїми враженнями на сторінках в інстаграмі, публікуючи пікантні фото та відео.

Як відомо, колишній учасник шоу "Холостяк" Нікіта Добринін та фіналістка проєкту Даша Квіткова є активними блогерами. Тому у мережі вони описують всі свої мандрівки. Поїздка на Балі не стала винятком, тому прихильники зіркової пари мають змогу спостерігати, як розвиваються стосунки закоханих і які екзотичні локації вони відвідують.

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Згідно з дописами, Нікіта Добринін та Дарія Квіткова не затримуються довго на одному місці та хочуть побачити всі райські куточки цієї тропічної місцевості. Кожен кадр зачаровує красою: неймовірні водоспади, море, ліси, природа, від якої неможливо відвести погляд.

Саме на Балі Даша навчилася серфінгу і поділилася своїми емоціями з підписниками в інстаграмі. І, не дивлячись на те, що після першого разу на її тілі залишилися рани та синці, блогерка хоче повернутися до цієї справи.

Чому мені ніхто не розповів раніше, що це так чудово? Я вперше зайнялася серфінгом, і до заходу в воду взагалі не розуміла, що я тут роблю і для чого воно мені потрібно, чесне слово. Але як тільки я спробувала, відчула такий адреналін. Жодна хвиля, яка накрила мене пізніше, не змогла витягнути мене на берег та зупинити,

– розповідає Даша Квіткова.

Нікіта Добринін також не марнує часу на острові та поки його кохана освоює серфінг, бореться зі своїми страхами. Телеведучий опублікував відео, на якому видно, як він катається на гойдалці.

Колись, ще в дитинстві, я дуже боявся висоти. Просто виходиш на дах п’ятого поверху, а тобі здається, що ти на верхівці Бурдж-Халіфа. І тільки з часом я зрозумів, що найкращий спосіб побороти свій страх – поглянути йому в очі. Ось катаюсь зараз над рисовими полями та сміюсь над своїми старими фобіями,

– написав Нікіта Добринін.

Однак найпікантнішим роликом поділилась Даша Квіткова, яка зібрала гарячі кадри з відпочинку на Балі. Ролик блогерка опублікувала для того, щоб кожен прихильник зміг відчути те, що вона з Нікітою Добриніним переживає на острові. За словами дівчини, щоб зняти досить відверті сцени у кількох локаціях, їй довелось прокинутись о 4 годині ранку. Пара зустріла схід сонця на рисових полях, побувала на водоспаді та звершила зйомку романтичною фотосесію у купальниках. У ролику також є момент, де Нікіта Добринін і Даша Квіткова стоять на фоні водоспаду повністю оголені та прикриваються лише великими листками тропічних дерев.