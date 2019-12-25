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Home Stallone або як Сільвестер Сталлоне став героєм ролика "Сам удома": кумедне відео

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Сільвестер Сталлоне в образі Кевіна МакКалістера / Скріншот з відеоролика

Американський фільм "Сам удома" без обговорень вважається найріздвянішим та найсвятковішим з-поміж усіх інших. Щороку переглянути його перед Різдвом – як місія, яка повинна бути виконана. Однак, якщо ви палкий поціновувач цієї стрічки і любите не лише сам фільм, але й інші варіації на цю тему – рекомендуємо переглянути нову "пародію" на "Сам удома".

Творці та автори ютуб-каналу Ctrl Shift Face продовжують розважатися з новою технологією DeepFake, за допомогою якої створили не один крутий відеоролик. Черговим творінням від них стала пародія на фільм "Сам удома" за участю Сільвестра Сталлоне.

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Ютуб-блогери помістили відомого актора у комедію, перетворивши його не лише в маленького Кевіна, але й у його батька, братів і сестер. У кумедному ролику персонажі навіть говорять голосом Сталлоне, якого озвучував Джо Годе.

Творці відео також дещо змінили сюжет, за яким головний персонаж не рятує будинок від злодіїв, але з ним трапиться інша трагедія.

Пародія на "Сам удома" з Сільвестром Сталлоне: дивитися відео онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Штучний інтелект Голлівуд
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