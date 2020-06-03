Український хореограф Максим Єжов гостро висловився щодо свавілля поліції в Україні на противагу протестам у США. Чоловік переконаний, що українські зірки не повинні закривати очі на події, що відбуваються в їхній же країні, та мають ставати на захист українців у тій же мірі, що й американців.

Учасник "Танців з зірками 2" Максим Єжов, який танцював у парі з відомою телеведучею Лесею Нікітюк, не стримав емоцій у виданні Viva! та прокоментував протести у США, які зараз на перших шпальтах усіх газет світу. Чоловік обурений тим, що відбувається за океаном, але йому прикро бачити, що українські зірки не бачить проблем, які відбуваються в Україні. Натомість, вони підтримують протест у соціальних мережах під назвою #BlackLivesMatter.

До теми Поліцейське насильство і масові протести в США: чи можна провести паралелі з Україною

Що стало причиною протестів у США?Минулого тижня поліція у Міннеаполісі затримали темношкірого чоловіка на ім'я Джордж Флойд, оскільки той хотів розрахуватись у магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Його затримали і один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Тривало це від 6 до 8 хвилин. На прохання чоловіка відпустити його, тому що він не міг дихати, поліцейські не звертали увагу. Флойда відпустили, коли він затих, але було вже надто пізно – чоловік невдовзі помер. США охопили масові протести, які з мирних акцій швидко перетворились на мародерство і практично зону бойових дій у деяких містах.

Природно, я обурений тим, що відбулося в Америці. Мене також жахає беззаконня, яке відбувається в Україні. При цьому публічні люди мовчать! Я не хочу бути мовчазним співучасником! Адже нічого немає дорожче і цінніше людського життя, незалежно від кольору шкіри, національності, віросповідання, орієнтації і навіть політичних поглядів,

– зазначив Максим Єжов.

Ймовірно, хореографа обурила ситуація зі зґвалтуванням жінки у Кагарлику. У мережі чоловік також підтримав всесвітню акцію #BlackoutTuesday.

Хто із зірок ще підтримав протести у США?

Варто додати, що протест проти свавілля поліції і расизму підримало чимало українських зірок – Аліна Паш, Руслан Багінський, Світлана Бевза та інші. Зокрема і Леся Нікітюк – напарниця Єжова по танцювальному проєкту на каналі "1+1", яка опублікувала на інстаграм-сторінці чорний квадрат з хештегом #BlackoutTuesday в знак своєї підтримки протестам у США. Користувачі такий жест сприйняли по-різному: деякі подякували за позицію, а деякі – засудили, що ведуча не звертає увагу на проблеми, які відбуваються зараз в Україні.

З подібною до Єжова заявою 3 червня також виступила у мережі реперка Alyona Alyona, яка попросила українських блогерів та зірок не мовчати про актуальні події в Україні.