Хореограф Олена Шоптенко поскаржилась на проблеми зі здоров'ям після "Танців з зірками"

Популярна українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко тріумфально повернулась на телебачення у проекті "Танці з зірками 2018". Знаменитість була головним постановником шоу, відтак насиченість її буднів упродовж 3 місяців можна тільки уявити.

До робочих буднів Олена Шоптенко повернулась одразу після пологів. Хореограф вміло поєднувала догляд за новонародженим сином та роботу. Однак після завершення шоу "Танці з зірками 2018" Олена Шоптенко поскаржилась на стан здоров'я, яке погіршилось через надто великі навантаження.

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"У фізичних навантаженнях після пологів, крім швидкого приходу "в форму", є і зворотна сторона, яка небезпечна не повним сходженням м'язів живота, так званої білої лінії. Тому якщо занадто швидко починати дружити з фізичними навантаженнями, як, наприклад, це зробила я, можна отримати невелику проблему, що вимагає тривалої реабілітації", – розповіла Олена Шоптенко.

У своєму блозі хореограф поділилась знімком, на якому вона позує на спеціальному тренажері із палицею в руках. За словами Олени Шоптенко, упродовж двох місяців вона не буде давати великого навантаження на тіло, а єдиним спортом для неї стане пілатес.

"Наступні 2 місяці єдиними моїми партнерами будуть "Кадилак" і "реформери", а єдиним танцем – пілатес. Поспішати треба повільно, особливо, коли мова йде про ваше тіло і здоров'я. Бережіть себе", – написала Олена Шоптенко.

До слова, Олена Шоптенко народила первістка 9 червня. Хлопчика вона назвала Олексієм. У мережі хореограф та її чоловік Олексій Іванов щоразу публікують милі фото з сином, не показуючи його обличчя.