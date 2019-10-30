Хореограф Влад Яма приголомшив історією зустрічі з дружиною

Зірковий суддя проєкту "Танці з зірками 2019" та відомий хореограф Влад Яма вирішив розсекретити деталі свого знайомства з дружиною Ліліаною. Пара, яка наразі є взірцем міцних стосунків, зуміла здивувати своїх прихильників.

Влад Яма та Ліліана стали запрошеними зірками Improve Live Show, що виходить на Новому каналі. Саме там взірцеве подружжя розповіло, що їхня зустріч нагадувала голлівудську історію кохання. За іронією долі, пара вперше зустрілась на танцмайданчику у звичайному столичному нічному клубі. Однак познайомитись із привабливою дівчиною Влад Яма не наважився. Вже за два тижні після їхньої зустрічі хореограф відзначав день народження. Там Влад Яма вдруге зустрів запальну брюнетку і підійшов до неї.

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"Я побачив Лілю і подумав, що вона надто гарна для мене, навіть не ризикнув підійти. За два тижні в мене був ювілей, і ми відзначали його в тому ж клубі. Друзі почали по черзі приводити в нашу VIP-кімнату всіх відвідувачів клубу, щоб привітати мене. І зайшла Ліля. Тут у мене в грудях стрельнуло", – зізнався Влад Яма.

А от Ліліана розповіла, що хореограф їй сподобався. Влад Яма з друзями танцювали без футболок, тому всі насолоджувались не тільки ідеальними па, але й бездоганною фігурою знаменитих красенів.

Ох, як вони відзначали... Танцювали без футболок. Мене це привабило. До речі, там була Наталя Могилевська. Вона танцювала чомусь не з Владом, а з азербайджанцями,

– пригадала Ліліана.

Після знакової зустрічі пара продовжила спілкування на танцмайданчику. Влад і Ліліана спілкувались до ранку, а, а коли хореограф провів дівчину додому, вперше поцілував її.

У програмі Improve Live Show історію зустрічі Влада Ями та його дружини Ліліани гумористично покажуть Костя Трембовецький та Володимир Шумко. За словами організаторів, це буде новий погляд на розповідь зірок, від якого глядачі не зможуть втримати сміх.

Щодо стосунків Влада Ями та Ліліани, то у 2015 році пара офіційно одружилась. Наразі вони вважаються однією зі взірцевих в Україні. Під час публічних виходів Влад і Ліліана демонструють сімейну ідилію та підтримку, а вдома виховують спільного сина Леона, демонструючи ніжні кадри у мережі.