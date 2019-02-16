Хоробрість, сила і любов: Меланія Трамп відвідала дитячу лікарню – яскраві фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / www.gettyimages.com

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія провела День Святого Валентина, 14 лютого, у лікарні, де важкохворі діти проживають разом зі своїми сім'ями під час пошуку донорів і в очікуванні операцій.

Нові знімки з дитячого шпиталю children's Inn у Бетесду (штат Меріленд) Меланія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що діти з лікарні також беруть участь у педіатричних дослідженнях Національного інституту охорони здоров'я. Малюки зустріли першу леді США з валентинками, які вони повинні були разом прикрасити і розмістити на стінах шпиталю.

Для виходу Меланія підготувала total look рожевого кольору: сукню прямого крою, пальто від Cedric Charlier і туфлі на високих підборах.

"Я радію, що провела час з такими солодкими валентинками. Ваша хоробрість, силі і любов зачаровують", – зазначила дружина Трампа у підписі.

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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