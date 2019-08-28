"Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей

Головні герої наголошують, що вже не діти, а підлітки. Їхнє дорослішання приносить проблеми, новий досвід і багато змін. "Хороші хлопці" — це як "Похмілля у Вегасі" на мінімалках.

Головні герої входять у той етап дорослішання, коли користуються словами, значення яких не до кінця розуміють. Вони цікавляться дівчатами, прагнуть популярності в школі і переживають щодо розлучення батьків. У "Хороших хлопцях" з'являються секс-іграшки, дивляться порно, говорять нецензурщину, п'ють алкоголь і купують наркотики. Але при цьому трійця шестикласників залишається дітьми, які цілий день відкривають баночку ліків із захистом від дитини. Таку, де на кришку треба натиснути і лише тоді крутити. Символічно, що разом із досягненням омріяного статусу підлітка, малим вдається "перемогти" кришечку впертої банки.

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Трійця в центрі сюжету смішить дорослого глядача своєю безпосередністю і наївністю. Макс закохується і готовий на все заради вечірки з поцілунками вдома у крутого хлопця зі школи. Там буде дівчина, яка йому подобається, і малий боїться, що її поцілує хтось інший. Тор співає, як зменшена хлопчача копія Адель, але соромиться піти на відбір до мюзиклу, бо в школі театральні гуртки не в пошані. Лукас тяжко переживає розлучення батьків, як і будь-яку іншу ситуацію, де поступають, на його думку, неправильно або нечесно. Разом ці троє – "Мішкова Братва", і вони впевнені, що ця дружба триватиме вічно.

Режисер і сценарист Джин Ступніцкі вдало підібрав акторів на ролі 12-річних малих. Уважний глядач може впізнати хіба що Макса, Джейкоба Тремблей, який зіграв у фільмі "Кімната" і нещодавній прем'єрі "Життя і смерть Джона Ф. Донована". Інших малих, Брейді Нуна і Кея Вільямса, впізнати буде легше вже після "Хороших хлопців".



Головні герої фільму "Хороші хлопці" / Планета кіно

Для самого Ступніцкі "Хороші хлопці" стали повнометражним дебютом, бо раніше писав жартики для комедійного серіалу "Офіс". Ще він доклався до сценарію комедії з Камерон Діас – "Училка".

Дебют режисера оцінили у 6,8 на IMDb і рейтинг R (вік 16+). Критики часто називають "Хороших хлопців" фільмом одної ноти, бо Ступніцкі повторює один жарт з мінімальними змінами. Його суть у тому, що діти стикаються з секс-іграшками і не мають уявлення, що з ними робити. Більшість жартів хоч однакові, та все одно смішні. Плюс фільму у тому, що він не боїться ставати емоційним. Але, вдаряючись в соплі і сльози, "Хороші хлопці" все одно залишає в них елемент насмішки. Ступніцкі пам'ятає, що знімає комедію, і глядачеві теж не дає не про це забути.

Рекомендуємо "Хороших хлопців" тим, кому сподобався трейлер, бо кіно буде приблизно таким же по настрою і наповненню.

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