Хоррор "Людина-невидимка" стартував краще, ніж очікувалося

Наприкінці лютого у світовому прокаті стартував фантастичний фільм жахів "Людина-невидимка", головну роль у якому виконала Елізабет Мосс. За перший вікенд стрічка, на яку не покладали великих надій, перевершила всі очікування.

Про те, що хоррор "Людина-невидимка" (The Invisible Man) стартував в американському прокаті набагато краще, ніж прогнозували творці та критики, повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Загальна сума касових зборів по всьому світу складає 49 мільйонів доларів, 29 з яких було зароблено вдома, у США. З огляду на бюджет стрічки, який ледь перевищив 7 мільйонів доларів, картина окупила себе за перші вихідні і вже почала приносити дохід авторам ідеї.

Нагадаємо, що зйомками фантастичного фільму жахів "Людина-невидимка" займалася студія Universal Pictures. Що цікаво, на прем'єрі помічалося більше чоловіків, ніж жінок. Втім, як зазначається у джерелі, для такого жанру це цілком очікувано та передбачувано.

Людина-невидимка: трейлер українською онлайн