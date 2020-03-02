Хоррор "Людина-невидимка" стартував краще, ніж очікувалося
Наприкінці лютого у світовому прокаті стартував фантастичний фільм жахів "Людина-невидимка", головну роль у якому виконала Елізабет Мосс. За перший вікенд стрічка, на яку не покладали великих надій, перевершила всі очікування.
Про те, що хоррор "Людина-невидимка" (The Invisible Man) стартував в американському прокаті набагато краще, ніж прогнозували творці та критики, повідомляє видання The Hollywood Reporter.
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Загальна сума касових зборів по всьому світу складає 49 мільйонів доларів, 29 з яких було зароблено вдома, у США. З огляду на бюджет стрічки, який ледь перевищив 7 мільйонів доларів, картина окупила себе за перші вихідні і вже почала приносити дохід авторам ідеї.
Нагадаємо, що зйомками фантастичного фільму жахів "Людина-невидимка" займалася студія Universal Pictures. Що цікаво, на прем'єрі помічалося більше чоловіків, ніж жінок. Втім, як зазначається у джерелі, для такого жанру це цілком очікувано та передбачувано.
Людина-невидимка: трейлер українською онлайн
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