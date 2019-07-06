Хрещення первістка Меган Маркл та принца Гаррі: деталі церемонії

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Хрещення Арчі, сина Меган Маркл і принца Гаррі – фото та відео, деталі церемонії
Меган Маркл та принц Гаррі хрестили свого сина / Getty Imagies

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі сьогодні, 6 липня, хрестили свого сина Арчі. Церемонія святого таїнства відбулася в день, коли представнику королівської сім'ї виповнилося 2 місяці.

Хреситини члена британської королівської сім'ї відбулися в приватній каплиці Віндзорського замку. Каплиця розташована в такому місці, що ні журналісти, ні шанувальники не змогли проникнути на територію. 

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Відомо, що на захід зібралися найближчі члени королівської сім'ї, родичі та друзі, однак Її Величність Єлизавета II не змогла приєднатися до хрещення через свій щільний графік. На церемонію запросили 25 осіб. 

Представники ЗМІ зазначили, що на хрестинах Арчі буде присутній фотограф, знімки ж з церемонії в мережі будуть доступні через деякий час. Раніше зазначалося, що хресними батьками Арчі стануть подруги Меган – Джессіка Малруні і Серена Вільямс, і друзі Гаррі – Марк Дайер і спільний друг пари Маркус Андерсон. Втім інформація ще офіційно не підтверджена. 

Попри те, що хрестини будуть приватними, на сайті видання The Sun з'явилося фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма, які прибували до місця призначення. 

Кейт Міддлтон і принц Вільям на хрестинах Арчі
Принц Вільям і Кейт Міддлтон прибувають на хрестини Арчі Харрісона / Фото The Sun

Додамо, що Меган Маркл народила сина вранці 6 травня. Кенсінгтонський палац одразу ж повідомив про це всьому світові, а через кілька днів герцоги Сассекські разом з малюком вперше вийшли до журналістів. З того часу новоспечена матуся лише кілька разів з'явилася на публіці. 

Дивіться відео: перший вихід Меган і Гаррі з сином

 

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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