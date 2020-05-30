Скандал щодо інтиму на проєкті "Холостяк" не вщухає. Спершу користувачі мережі писали, що Максим мав близькість з Даною, проте дівчина аргументовано спростувала цю інформацію. Тепер точаться розмови навколо стосунків холостяка із Христиною.

На особистій сторінці в інстаграмі Христина опублікувала допис, у якому емоційно висловилася стосовно ситуації, яка склалася навколо теми інтиму на проєкті.

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Христина прокоментувала скандал щодо інтиму на проєкті "Холостяк"

Дівчина зазначила, що її історія з Максимом закінчилася. Після пост-шоу Христина почала отримувати звинувачення. Користувачі мережі писали, що нібито з нею Макс зрадив своїй обраниці.

Проте Христина заявила, що інтиму у неї з холостяком не було. Натомість дівчина каже, що "підозрювана" успішно все приховує. Але, за словами Христини, якщо уважно переглянути перші анонси, то вони зрадницьки видають її. Дівчина каже, що ті скріншоти випусків, які їй надсилають в приватні повідомлення, із зустрічі із батьками не мають жодного відношення до слів Даші про секс.

Хочу побажати вам гарного особистого і сексуального життя. Я торкалася тільки торсу Макса, а мене вже записали в "безсоромниці". Бажаю вам люблячого чоловіка, після інтиму з яким, відрікатися і ховатися не доведеться,

– написала в дописі Христина.

Нагадаємо, під час пост-шоу ювілейного сезону "Холостяка" переможниця Даша розповіла, що після проєкту у них з Максимом не склалися стосунки. Причиною цього стало те, що в Макса був інтим з іншою учасницею. Даша вважає, що холостяк зрадив її, адже знав про почуття дівчини до нього і так вчинив. Проте сам Максим каже, що інцидент стався ще до того, як він зробив свій вибір. Чоловік не давав нікому жодних гарантій чи обіцянок, тому не вважає свій вчинок зрадою.