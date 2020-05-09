Христина з "Холостяка-10" розповіла, чому вона покинула проєкт: Виникли недомовки

Учасниця романтичного шоу покинула проєкт за кілька кроків до фіналу. Максим Михайлюк відпустив Христину, адже вважав, що вона намагалася підлаштуватися під нього та часто приховувала свої справжні емоції. Сама ж дівчина винить у всьому себе, адже зізнається, що не була з холостяком відвертою до кінця.

У 10-ому випуску "Холостяка-10" після знайомства з батьками проєкт залишила Христина, яка, на думку глядачів, була однією з фавориток Максима з самого початку. В інстаграм-профілі дівчина опублікувала відвертий допис, яким зізналася головному герою у своїх почуттях та пояснила, чому їм так і не вдалося побудувати стосунки.

До теми Холостяк 10 сезон 10 випуск: знайомство Максима з батьками дівчат та неочікувана церемонія

Холостяк відпустив Христину через те, що відчув у ній нещирість. Вона ж у свою чергу зявила, що причиною її "недомовок" став страх озвучити проблему на камеру та показати дитячі комплекси й психологічні установки. Вона вирішила замовчувати свої істинні переживання та емоції, що й породило лицемірну поведінку в очах Максима.

Коли між нами виникли недомовки, я розривалася між мовчанням і криком. Страшно було озвучити в кадрі, страшно було зізнатися собі, що за сильною і розважливою дівчиною ховається купа страхів і дитячих установок… Замість розмови, яка б розставила все на свої місця, я вважала за краще "замовчувати" свої переживання,

– пояснила Христина.

Вона не стала кривити душею та зізналася, що по-справжньому закохалася у холостяка. Христина наголосила, що її почуття до нього були щирими. Попри те, що їхня романтична історія так і не завершилася щасливо, дівчина вдячна Максу за всі пережиті емоції: "Закохатися в тебе було простіше за все на світі!.. Я хочу, щоб ти знав: почуття до тебе були справжніми і чесними! Ти це відчував, Макс, і ти це знаєш! Тисячу разів спасибі! Будь щасливий! Обіймаю".

Щемливий допис вона доповнила зворушливим відео, у якому зібрала всі романтичні моменти з героєм "Холостяка-10": знайомство на вечірці, перше романтичне побачення, чуттєві обійми, пристрасні поцілунки та церемонії троянд.