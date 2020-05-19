Христина з "Холостяка-10" розповіла, як правильно інвестувати в себе час та гроші

Учасниця романтичного шоу "Холостяк", яка нещодавно покинула проєкт за кілька кроків до фіналу, поділилася з підписниками власною добіркою інвестицій. Дівчина виділила 8 факторів, які найбільше впливають на життя та допомагають проживати дні щасливо та усвідомлено.

Сезон найромантичнішого шоу країни добігає кінця. Вже цієї п’ятниці відбудеться довгоочікуваний фінал на якому Максим назве ім’я своєї обраниці. Втім поки всі чекають на кінцівку грандіозного шоу "Холостяк", дівчата, які вибули з проєкту, діляться з прихильниками своїми спогадами та порадами.

До теми Христина з "Холостяка-10" зізналася, що боялася втратити Максима: Я була закохана в нього

На своїй сторінці в інстаграмі Христина опублікувала Stories у яких розповіла про 8 інвестицій в себе, які необхідні кожному.

8 інвестицій в себе від ексучасниці "Холостяка" Христини

1. Здоров’я

– Насамперед треба інвестувати у своє здоров’я. І не тільки фізичне, але й психічне. Не можна жаліти ні грошей, ні часу на профілактику: на здорове харчування, на спорт, на правильний відпочинок.

2. Відпочинок

– Правильний відпочинок – це коли ви дійсно відпочиваєте фізично, розумово і психічно. Дивитися телевізор і проводити час в соціальних мережах – це не відпочинок. Можливо, в цей момент ваше тіло відпочиває, але мізки продовжують працювати та аналізувати інформацію.

Чудовим відпочинком стане медитація, проста прогулянка на природі, масаж чи інші розслаблювані процедури. Це має бути все, що допоможе вам розслабити тіло та мізки.

3. Навчання

– Елементарне читання книг розширить ваш кругозір. Навчить краще висловлювати свої думки, а також прокачає потрібні навички.

4. Навички

– Розвиток робочих навичок може збільшити ваш дохід. Дасть можливість підвищення чи допоможе відкрити свою справу. Сюди можна віднести всі навички, які можуть вам допомогти, або які відносяться до вашого хобі.

5. Планування

– Якщо ви часто не встигаєте зробити всі свої справи, постійно запізнюєтеся і підводите людей, то вам варто вкластися у своє планування. Можливо, вам буде достатньо просто витратити трохи часу. Якщо це не допоможе, то варто пройти курс по плануванню чи прочитати книги по тайм-менеджменту.

6. Самооцінка

– Пункт, без якого неможливо обійтися, як і без здоров’я. Низька самооцінка дуже обмежує ваші можливості. Тож обов’язково треба витратити час та гроші на свою самооцінку та підняти впевненість в собі. Навіть простий догляд за собою може мати позитивний вплив. Однак це сильно не допомагає, якщо не розібратися в собі та не зрозуміти причину такої самооцінки.

7. Іноземні мови

– Якщо ви не знаєте англійську мову і думаєте, що вона вам непотрібна, то ви сильно помиляєтеся. Мова відкриває великі можливості. До того ж, не обов’язково ходити на різні курси. Цілком достатньо 15 хвилин в день вчити мову та практикувати її в спілкуванні.

8. Інтереси та емоції

– Усі пункти важливі та потрібні, однак без інтересів та емоцій життя стає сірим та нудним. До цього пункту можна віднести будь-які хобі, подорожі, нові відчуття та справи, які ви раніше ніколи не робили.

Що відомо про почуття Максима та Христини на проєкті?

Христина боролася за серце Максима впродовж 10 випусків шоу. Максим також неодноразово проявляв турботу та зацікавленість в дівчині. Однак, ближче до фіналу Максим відпустив дівчину, адже відчув у ній нещирість.

Своєю чергою Христина заявила, що причиною її "недомовок" став страх озвучити проблему на камеру та показати дитячі комплекси й психологічні установки. Вона вирішила замовчувати свої істинні переживання та емоції, що й породило лицемірну поведінку в очах Максима.

Дівчина зізналася, що по-справжньому закохалася у холостяка та наголосила, що її почуття до нього були щирими. Втім їхня романтична історія так і не завершилася щасливо.