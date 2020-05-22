Христина з "Холостяка-10" розповіла, яке судження Максима обурило її

Учасниця реаліті-шоу покинула проєкт за кілька кроків до фіналу. Проте Христина не приховує, що була закохана в головного героя "Холостяка-10". Їхні стосунки з Максом розвивалися не завжди гладко й дівчина пригадала його висловлювання після побачення у своїй квартирі, яке по-справжньому розчарувало її.

У 7 випуску проєкту "Холостяк-10" головний герой дав можливість Христині влаштувати побачення мрії, для його виділив 25 тисяч гривень. Вона ж не скористалася бюджетом і вирішила запросити Максима до своєї квартири в Києві. Саме після цього епізоду чоловік засумнівався в хазяйновитості учасниці, а репутація однієї з фавориток глядачів суттєво похитнулася. В інтерв'ю для видання "КП" вона пригадала цей інцидент.

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Тоді герой "Холостяка" здивувався, що у Христини вдома немає ні приборів, ні посуду, а замість вечері вона запропонувала йому чай з солодощами. Проте дівчина зізналася, що вміє готувати, а посуд в її квартирі, як і в домівках більшості господинь, розташований у кухонних шкафчиках. Вона здивувалася, що для Максима було так принципово, щоб каструля стояла на плиті.

Христина наголосила, що на побаченні мрії не хотіла готувати. Вона прагнула налагодити контакт з холостяком завдяки спілкуванню, обіймам та поцілункам, а не їжею.

Мені було дуже неприємно, бо я вмію готувати, але на своєму ідеальному побаченні я не стою біля плити. У нас все життя попереду, щоб я готувала тобі смачні обіди, сніданки і вечері,

– пояснила Христина.