Христина з "Холостяка-10" зізналася, що боялася втратити Максима: Я була закохана в нього

Ексучасниця десятого сезону шоу "Холостяк" Христина зізналася, що на проєкті вона справді закохалася в головного героя Максима Михайлюка та дуже боялася його втратити. Дівчина каже, що їй важко було показувати ті емоції, які вирували всередині.

Ювілейний сезон найромантичнішого шоу країни невдовзі закінчиться. До довгоочікуваного фіналу залишилося всього два тижні. Та поки прихильники чекають, коли Максим назве ім'я своєї обраниці, дівчата, які покинули проєкт, відповідають на питання прихильників та діляться своїми емоціями від участі. Днями на офіційній сторінці "Холостяка" в інстаграмі з'явилося пост-шоу з Христиною.

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Христина розповіла, що з дитинства її навчили до того, що, коли поводишся добре, то тебе люблять, а коли погано – ні. Тому її дитяча поведінка згодом стала звичним способом життя. І навіть тоді, коли всередині є негативні емоції, їй важко їх проявляти. Дівчина зізналася, що на проєкті мала змогу пережити неймовірні почуття, зокрема – закоханість.

Коли я покидала проєкт, дуже звинувачила себе в тому, що не змогла пояснити Максимові свою поведінку. Звикла жити, не показуючи своїх емоцій. Звинувачувала себе в тому, що чоловік, в якого закохана, прощається зі мною назавжди,

– зізналася дівчина.

Христина каже, що прийняла цю ситуацію і зробила висновки для того, щоб в майбутньому будувати щасливі стосунки, як будуть побудовані на чесності та сміливості бути собою і проявляти свої емоції, бути повністю відвертою.

Розумію, що можна було вчинити по-іншому, просто поговорити та пояснити все,

– сказала холостячка.

Нагадаємо, вже цієї п'ятниці Максим познайомить Віку, Дашу та Дану зі своїми батьками. Він зможе почути думку про кожну із дівчат від найрідніших людей.