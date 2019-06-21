Христина Соловій презентувала кліп у стилі серіалу “Твін Пікс”: відео

Сова, лиси, споріднені душі та червона кімната "Твін Піксу": українська співачка Христина Соловій здивувала своїх прихильників незвичним кліпом до пісні "Любий друг". Відео вже поступово підкорює YouTube.

Режисером незвичного ролика був Юрій Радковський. Він вирішив показати історію двох людей, які є спорідненими душами. Головні ролі зіграла сама Христина Соловій та відомий канадський режисер, продюсер та актор Істан Розумний.

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"Сюжетна історія кліпу “Любий друг” дуже проста – було одне життя, історія дорослих вже людей, які з дитинства прожили в гармонії... Це відео про спорідненість душ, про те, що ми часто відчуваємо, але не можемо пояснити словами. Мені хотілося нагадати, щоб люди концентрувались на тому, що у них всередині, в душі. Що є хтось поруч, такий самий як ти. Що не треба боятися, треба кайфувати, вірити й віддавати. Що віддав – то твоє, в цьому сенс життя. Це найголовніше в кліпі", – пояснив концепцію Юрій Радковський.

У кліпі до пісні "Любий друг" знайшла місце таємнича атмосфера серіалу "Твін Пікс" Девіда Лінча. Цей сюжет виник у Христини Соловій ще під час написання композиції. При цьому артистка вирішила висвітлити актуальну тему пошуку споріднених душ.

Рідність душ і їх існування у різних часопросторах – тема, яка завжди мене хвилювала. Я певна, що ця історія зрезонує у багатьох душах. Ми не завжди можемо пояснити той дивний зв‘язок, який виникає між різними, на перший погляд людьми. Шукаємо цьому пояснення, аналізуємо, звертаємось до психологів і різних “відаючих”,

– поділилась Христина Соловій.

Окрім цього, артистка пояснила, чому у кліпі з'явились сови та лисиці. За словами Христини Соловій, вона і надалі виступає за захист тварин, а такі незвичні герої відео були визволені з хутряної ферми.

Дивіться новий кліп до пісні "Любий друг" від Христини Соловій: відео