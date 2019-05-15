Христина Соловій презентувала новий кліп "Про весну", навіяний дитячими спогадами: відео

Українська виконавиця Христина Соловій представила новий кліп, що було знято для пісні під назвою "Про весну". Режисером відеороботи став Юрій Двіжона, а зйомки відбувались наприкінці квітня на території архіву-музею літератури і мистецтва України.

Новий відеокліп з'явився на YouTube-каналі виконавиці сьогодні, 15 травня, і з моменту публікації його переглянули більше десяти тисяч разів.

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Христина Соловій – "Про весну": дивитись відео онлайн

Сама ж Христина Соловій поділилась, що зйомки в автентичній локації навіяли на неї багато спогадів, через що працювати під час створення кліпу їй було неймовірно легко та комфортно.

Стиль інтер'єру кімнат і атмосфера періоду літературного соцреалізму нагадують мені бабусин будинок у Дрогобичі. Старенька радіола, гіпсові бюсти Тараса Шевченка і Лесі Українки, смарагдовий п'ятдесятитомник Івана Франка і друкарська машинка, а за вікном – весняні сади з квітучими плодовими деревами … У дитинстві саме бабуся навчила мене веснянок і гаївок. Одна із яких – "Подоляночка", що відтворюється у відео,

– поділилась сокровенним Соловій.



Христина Соловій на зйомках кліпу "Про весну" / Прес-служба

Режисер кліпу зізнався, що Христина Соловій – справжня "казкова героїня нової української музики", яка, за його словами, створює сучасну чуттєву музику, але міцно тримається своїх принципів та коріння.

"З 20-річної дівчини-дитини, яку я побачив колись у кліпі "Тримай", вона перетворилась на інтелігентну та сексуальну молоду леді, загадкову інженю (амплуа акторки, що виконує ролі наївних дівчат, – LifeStyle 24) … Було цікаво реалізувати відеозамальовку на тему її дитячих спогадів "Про весну", – додав Юрій Двіжон.



Христина Соловій на зйомках кліпу "Про весну" / Прес-служба



Христина Соловій на зйомках кліпу "Про весну" / Прес-служба

Ролик став вже п'ятою візуалізацією пісень з альбому Христини Соловій "Любий друг" (2018). Раніше вже були презентовані успішні хіти "Хто як не ти?", "Фортепіано", "Шкідлива звичка" та відео на пісню "Стежечка", яка стала офіційним саундтреком українського історичного фільму "Крути 1918".