Христина Соловій про вибори президента: дурна позиція говорити, що ми ні на що не впливаємо

Українська співачка Христина Соловій закликає всіх ходити і голосувати на виборах. Вона також розкритикувала позицію тих, хто не голосує, бо гадає, що за всіх нібито давно вже все вирішили.

Соловій наголосила, що живучи в Україні, не можна відмовлятися від права обирати майбутнє країни.

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"Якщо ви збираєтеся жити в цій країні, ви повинні впливати на те, хто нею керуватиме. Дуже слабка і дурна позиція говорити, що "ми ні на що не впливаємо", "за нас усе вирішать і так, якимись фальсифікаціями" або що там ще. Зараз такий час, коли тільки ми впливаємо і більше ніхто", – сказала співачка ефірі "Радіо Свобода".

Дивіться відео, у якому Христина Соловій висловлюється про вибори президента:

Якщо й ви поділяєте думку Соловій і бажаєте проголосувати за президента, то пам’ятайте, що другий тур виборів відбудеться 21 квітня, у неділю. Проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).