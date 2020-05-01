Христина з "Холостяка-10" зізналась, чи справді мала стосунки з іншим чоловіком поза проєктом

Майже фіналістка популярного телешоу "Холостяк" 10 сезону, 24-річна Христина, все ж залишилась у проєкті після 9 випуску. Незважаючи на сумніви Максима Михайлюка, він дав їй шанс на продовження стосунків. Однак поза камерами виникли чутки, що Христина йшла на "Холостяк", не завершивши попередні стосунки. Дівчина вирішила спростувати це.

У 9 випуску проєкту "Холостяк" 10 сезон Аліна, яка покинула шоу, наостанок зізналась знімальній групі, що чула, як Христина мала стосунки з іншим чоловіком, коли йшла на кастинги шоу. І хоч Максим цього не знав, Аліна вирішила розповісти усім глядачам про ймовірну правду про Христину.

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Одразу ж після 9 випуску учасниця шоу Христина, яка все ж отримала троянду від холостяка, вирішила розставити "всі крапки над і" та пояснила, що не перебувала ні з ким у взаєминах на час проєкту.

"Не знаю, як вам про це сказати… Так склалося, що в проєкті я спілкувалася з людьми. Іноді це були жінки, іноді чоловіки. Мені 24 роки і до проєкту у мене були навіть відносини. Коли у мене запитували про мої стосунки – я відверто відповідала. Це частина мого життя. Але на проєкт я прийшла вільною дівчиною! Я не знаю, як повинен виглядати чоловік, який добровільно відпустить свою дівчину на проєкт. Зіпсований телефон на проекті працює на 10-точку!" – емоційно заявила Христина у своєму інстаграмі.

Разом з цим вона додала, що не поливала брудом інших дівчат у шоу і переконана, що Максим, холостяк 10 сезону, є мудрим чоловіком і всі питання, які його цікавлять, він задаватиме їй, а не слухатиме коментарі інших дівчат.

Нагадаємо, що у 10 випуску холостяк Максим Михайлюк познайомиться з батьками Дани, Даші, Віки та Христини, та зможе краще дізнатись про дівчат з уст рідних.