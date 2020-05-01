24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Христина з "Холостяка-10" зізналась, чи справді мала стосунки з іншим чоловіком поза проєктом

-
Христина з "Холостяка" 10 сезон
Христина з "Холостяка" 10 сезон / Instagram / @kris.chem

Майже фіналістка популярного телешоу "Холостяк" 10 сезону, 24-річна Христина, все ж залишилась у проєкті після 9 випуску. Незважаючи на сумніви Максима Михайлюка, він дав їй шанс на продовження стосунків. Однак поза камерами виникли чутки, що Христина йшла на "Холостяк", не завершивши попередні стосунки. Дівчина вирішила спростувати це.

У 9 випуску проєкту "Холостяк" 10 сезон Аліна, яка покинула шоу, наостанок зізналась знімальній групі, що чула, як Христина мала стосунки з іншим чоловіком, коли йшла на кастинги шоу. І хоч Максим цього не знав, Аліна вирішила розповісти усім глядачам про ймовірну правду про Христину.

До теми Холостяк 10 сезон 9 випуск: побачення дівчат в Єгипті і скандальне повернення Даші

Одразу ж після 9 випуску учасниця шоу Христина, яка все ж отримала троянду від холостяка, вирішила розставити "всі крапки над і" та пояснила, що не перебувала ні з ким у взаєминах на час проєкту. 

"Не знаю, як вам про це сказати… Так склалося, що в проєкті я спілкувалася з людьми. Іноді це були жінки, іноді чоловіки. Мені 24 роки і до проєкту у мене були навіть відносини. Коли у мене запитували про мої стосунки – я відверто відповідала. Це частина мого життя. Але на проєкт я прийшла вільною дівчиною! Я не знаю, як повинен виглядати чоловік, який добровільно відпустить свою дівчину на проєкт. Зіпсований телефон на проекті працює на 10-точку!" – емоційно заявила Христина у своєму інстаграмі. 

Разом з цим вона додала, що не поливала брудом інших дівчат у шоу і переконана, що Максим, холостяк 10 сезону, є мудрим чоловіком і всі питання, які його цікавлять, він задаватиме їй, а не слухатиме коментарі інших дівчат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?ЧТО ПО ПАРНЮ?? . . . Не знаю как вам об этом сказать....так сложилось ,что до проекта я общалась с людьми. Иногда это были женщины ,иногда мужчины . Мне 24 года и до проекта у меня были даже отношения .КОГДА У МЕНЯ СПРАШИВАЛИ про мои отношения - я откровенно отвечала . Это часть моей жизни . НО на проект я пришла СВОБОДНОЙ девушкой! Я не знаю как должен выглядеть мужчина ,который добровольно отпустит свою девушку на проект . . Испорченный телефон на проекте работает на 10-точку ! . . Рада что я в этом не участвовала ! Я не поливала девушек грязью за весь период проекта ! Надеюсь Макс мудрый мужчина и все волнующие вопросы он начнёт МНЕ задавать лично,а не слушать комментарии девушек ... Было бы не плохо Роза у меня ! Летим дальше! ️ . . Макияж : @mariia_samharadze . #холостяк2020 #холостяк #холостякстб #Холостяк10

Допис, поширений Kris.Che (@kris.chem)

 

Нагадаємо, що у 10 випуску холостяк Максим Михайлюк познайомиться з батьками Дани, Даші, Віки та Христини, та зможе краще дізнатись про дівчат з уст рідних.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Зіркові романи Холостяк 10 сезон дивитися онлайн LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
5 біографічних фільмів, які варто переглянути кожному
сьогодні , 14:25 5 біографічних фільмів, які варто переглянути кожному
Юлія Михайлова
Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
сьогодні , 11:31 Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
Юлія Михайлова