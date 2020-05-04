Христина з шоу "Холостяк-10" розповіла про конкуренцію на проєкті

Учасниця десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Христина є однією з чотирьох дівчат, які продовжують боротися за серце Максима Михайлюка. Оскільки фінал зовсім близько, то перебувати на проєкті стає складніше, адже кожна учасниця намагається довести, що саме вона гідна бути обраницею найвідомішого холостяка країни.

24-річна Христина вирішила розповісти про конкуренцію між дівчатами та поділилася, як вони себе поводять для того, щоб заспокоїтися та зняти те напруження, яке є на шоу. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала відвертий допис.

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Христина зізналася, що не хоче вважати когось із дівчат конкурентками, адже впевнена, що кожна жінка достойна кохати та бути коханою. Для цього зовсім не обов'язково "заслуговувати увагу" чи "боротися із суперницями". Дівчина не хоче поливати інших брудом і таким чином виглядати кращою.

"Ми ризикнули. Будуємо свою історію на ваших очах, ділимося своїми почуттями, переживаннями, емоціями, сміхом, відвертими історіями, безглуздими побаченнями, сльозами. І ви навіть уявити не можете, який це стрес для кожної дівчини. Ми всі переживали це по-своєму. Аліна читала Михайла Лабковського "Хочу і буду" і робила нотатки у блокноті. Дана читала книжки про сучасне мистецтво і писала вірші. Даша знімала напругу танцями перед дзеркалом. Віка в шовковому халаті готувала смачні страви на кухні. Звісно, ми розуміли, що на нас чекає, але є колосальна різниця між тим, коли ти слідкуєш за розвитком подій з екрану і коли є однією із учасниць проєкту," – зазначила Христина.

Нагадаємо, вже цієї п'ятниці на Максима чекає знайомство з рідними Віки, Даші, Дани та Христини. Він зможе поспілкуватися з ними та дізнатися більше про дівчат із уст близьких їм людей.