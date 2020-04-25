Христина з шоу "Холостяк" розповіла, чому не нагодувала Максима на побаченні: деталі

Учасниця найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Христина запросила Максима Михайлюка до себе додому на побачення. Проте дівчина не приготувала вечерю, а вирішила замовити тістечка. Свій вчинок Христина вирішила пояснити прихильникам, адже в її сторону були різні висловлювання з цього приводу.

Події на проєкті "Холостяк" стають все цікавішими, а конкуренція – сильнішою. Дівчата намагаються отримати якомога більше уваги Максима та полонити його серце. Проте в крайньому випуску шоу "Холостяк" дав можливість двом учасницям самостійно організувати побачення. Для цього кожна із них отримала 25 тисяч гривень. Серед дівчат була й Христина, яка вирішила провести час із Максимом у домашній атмосфері. Детальніше про цей день дівчина розповіла на особистій сторінці в інстаграмі.

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Христина вирішила не використовувати гроші, а віддати їх Максимові назад. Вона запросила його на романтичну прогулянку в парку, після чого вони відправилися в місце, що найбільше характеризує її – додому. Та згодом стало відомо, що ідею з поверненням грошей Христині підказала інша учасниця проєкту – Аліна.

Максим сподівався, що Христина приготує вечерю, проте вона не зробила цього, а вони замовили їжу на квартиру. Свій вчинок дівчина прокоментувала в пубілкації.

"Чому не нагодувала нареченого?Я в шоці від несправедливості цього світу! Чому? Чому за продукти потрібно платити? Чому як в дитинстві не можна? Листочками. Карту віддала Максу, а в квартирі не перебувала протягом тривалого часу, адже жила з дівчатками на проєкті. Ні, звичайно ж можна було по засіках помести. Так борошна і набралося би. Але якби я приготувала вечерю з тих продуктів, які у мене залишилися ще до мого відходу на проєкт, боюся, любий, на церемонію ти б не прийшов. І скажи тепер, що я про тебе не піклуюся!" – написала Христина.

Дівчина також звернулася до підписників в інстаграмі.

Життя завжди дає підтвердження нашим переконанням. Якщо ви вважаєте, що я погана – обов'язково знайдете цьому підтвердження. Деяким людям постійно потрібно шукати, кого б зненавидіти, вилаяти, засудити, атакувати і зробити неправим. І все лише заради того того, щоб самим відчути себе краще. Будь ласка! Я ставлюся до цього спокійно, бо точно знаю – те, що здається вам неприйнятним в іншій людині, є відображенням себе самого,

– зазначила Христина.

Вона каже, що цього тижня її накрили негативні емоції і відбулася відверта розмова з Аліною. Вона довірилася їй.

"Я ділилася своїми варіантами, куди б я хотіла витратити гроші. Були варіанти: екстрим (це допоможе виплеснути негативні емоції, згуртує нас), собака (я давно мрію про вірного друга) і основним бажанням було – дитячий будинок. В ході роздумів, я зрозуміла, що не кайфую від всієї цієї ситуації, що єдиною проблемою і вантажем для мене є гроші. Я не витрачаю на побачення таку суму і мені хотілося б провести його максимально по-справжньому. Так, ніби ми проводимо час поза умовами проєкту. Наша розмова з Аліною для мене була дружньою (на скільки це можливо). Я звільняюся від потреби судити і бути правим! Завдяки цій ситуації я черговий раз зросла!" – зізналася Христина.