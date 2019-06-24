Християни обурилися і вимагають у Netflix закрити серіал "Добрі передвісники" від Amazon: деталі

Група вірянів-активістів звернулася до представників стримінгового сервісу Netflix з проханням припинити транслювати серіал "Добрі передвісники" (Good Omens). На їхню думку, він суперечить християнству і пропагандує сатанізм.

Незадоволені християни вирішили створити петицію, у якій вони вимагають від Netflix закрити серіал "Добрі передвісники" (Good Omens). Про це повідомляє видання The Guardian.

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У джерелі зазначається, що віряни запевняють, що серіал, знятий за мотивами однойменного роману Ніла Ґеймана і Террі Пратчетт, є "ще одним кроком до того, щоб сатанізм здавався нормальним". Також християни виразили стурбованість тим, що Бога у серіалі озвучує жінка і мотив стрічки ніби висміює його мудрість. Однак прихильники підозрюють, що навряд чи Netflix зреагує на прохання вірян, оскільки творцями картини є студія Amazon.

Ніл Ґейман, письменник твору, відреагував на звернення активістів на своїй сторінці в Twitter.

Мені подобається, що вони збираються написати в Netflix, щоб спробувати анулювати #GoodOmens, — написав він. — Це так прекрасно. Скажіть, їм що це реально,

– написав автор.