Хроніки карантину: як проводять час в ізоляції Сергій та Сніжана Бабкіни

Популярний український співак Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною та дітьми дотримуються карантину. Проте вільного часу у подружжя практично немає. А про те, щоб подивитися якийсь фільм чи просто полежати пара лише мріє.

Зіркові батьки на карантині проводять час разом із своїми дітьми. Через напружений робочий графік вони рідко бачилися, проте в умовах сьогодення можна вдосталь побути разом із рідними. Подружжя Сергія та Сніжани Бабкіної в прямому ефірі на інстаграм-сторінці програми "Зірковий шлях", що транслюють на телеканалі "Україна", зізналися що на карантині не відпочивають, а займаються домашніми справами.

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Сніжана та Сергій виховують трьох дітей. Наймолодший син Єлисей, якому 18 квітня виповниться 10 місяців, бере активну участь у сімейному житті та забирає увесь вільний час у батьків. Тому відпочинку у них немає.

Закохані захоплюються йогою і вже встигли провести два онлайн-заняття. Їхні прихильники просять продовжувати такі прямі ефірі, проте зараз не можна спланувати, коли з'явиться час для йоги.

Ми встигаємо в три рази більше, ніж до карантину, проте постійно з'являються якісь нові справи. Але я думаю, що до кінця карантину ми вже ввійдемо у смак, все розплануємо і, може бути, нам буде навіть шкода, що він закінчився,

– зазначила Сніжана.

Жінка додала, що сама порається в будинку, проте є одна няня, яка гуляє з Єлисеєм на вулиці, щоб він поспав на свіжому повітрі.

Зіркова дружина каже, що самостійно готує для всієї родини.

Готувати їжі треба в три рази більше. У мене таке відчуття, що я постійно на кухні! Усі хочуть їсти! Іноді нам допомагають наші мами, які приносять різні смаколики. І тоді мені доводиться менше готувати,

– зізналася Бабкіна.

Сергій та Сніжана дотримуються карантину та виходять з дому лише за країньої необхідності. Наприклад, за продуктами, які довго не зберігаються. Подружжя купує їх на базарі і одразу повертається додому. З дітьми гуляє лише поруч із будинком. У них є невеликий двір і дитячий майданчик.

На території, де ми живемо, розташовані чотири будинки. Вона обгороджена. Спільною радою мешканців було прийнято рішення, що на цю територію під час карантину не можна заїжджати навіть на таксі. Тобто про сторонніх людей, які могли б тут прогулюватися, взагалі не може бути мови,

– пояснила Сніжана.

Зазначимо, станом на ранок 14 квітня в Україні підтвердили 3 372 випадки інфікування коронавірусом. 98 людей померли, 119 пацієнтам вдалося одужати. Найкращий спосіб зберегти здоров'я та життя – залишатися вдома і попри прийдешні свята не відвідувати місця, де можливе скупчення людей і не збиратися всією родиною.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу