Хто і за що побив: Дзідзьо показав фото організатора нападу на себе

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Дзідзьо
Дзідзьо / www.facebook.com/dzidzio

Український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) став жертвою нападу у Києві. 28 грудня біля радіостанції, де мав відбутись ефір за його участю зграя людей побили виконавця. У результаті – співак може втратити слух.

Про людину, яку артист вважає організатором і учасником свого нападу, він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Дзідзьо опублікував фотографію Михайла Мішкова.

Мішков разом з Олегом Турком (Лесик) провели незаконну операцію. Турко ніби то продав, а Мішков ніби то купив частину компанії, 25 відсотків. Олег Турко ніби то отримав 8 мільйонів гривень, а Мішков без "ніби то" почав вимагати грошей, погрожувати фізичною розправою та передавати нашому юристу: "предложите мне денег и я отстану" (запропонуйте нам грошей і я відстану, – укр.). Люди, це рейдерство,
– йдеться у підписі до фото.

Дзідзьо закликав об‘єднуватися і боротися проти "таких рейдерів, захищаючи свій бізнес і чесну працю".


Публікація Дзідзьо в Instagram / Скріншот

У мережі свою підтримку артисту висловили співачки Оля Полякова, Світлана Тарабарова, Наталія Могилевська, Катерина Бужинська, співак Олександр Пономарьов, телеведуча Леся Нікітюк та інші.

"Новий рік тобі ніхто не зіпсує! Бо в тебе є – ми! Друзі, підтримуймо своєю любов’ю нашого дорого артиста Дзідзьо", – Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що PR-менеджер гурту Лілія Слюсар ще зранку 28 грудня підтвердила факт нападу на Дзідзьо. За її словами, ймовірний ініціатор нападу, Михайло Мішков, приїжджав до їхнього офісу із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік стверджував, що викупив 25% акцій в екс-учасника гурту Олега Турка, тому претендує на частку від доходів Михайла Хоми. Сам Мішков переконує, що є жертвою в цій ситуації, адже після купівлі акцій йому ніхто не надав інформацію про доходи та сплату податків. Відтак чоловік приїхав до офісу "Хіт ФМ", аби розібратись із ситуацією.

Водночас представники Дзідзьо ставлять під сумнів правомірність цього продажу, адже жодних документів вони не бачили. Тому та угода, якою апелює Мішков, за словами Лілії Слюсар, може бути незаконною.

Теги: LifeStyle Напад на Дзідзьо Новини Києва Музика Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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