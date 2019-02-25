Хто має поїхати на Євробачення-2019 від України замість MARUV?

Співачка MARUV, яка перемогла в українському Національному відборі на Євробачення-2019, не підписала угоду щодо її участі в пісенному конкурсі з Національною суспільною телерадіокомпанією України. Одна з причин – гастролі MARUV до Росії.

Після Національного відбору і перемоги MARUV чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Сама дівчина переконує, що виступи на території країни-агресора сприяли "миру між країнами".

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При цьому MARUV заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

Ситуація навколо конкурсу сильно політизувалась і набула суспільного резонансу. Зрештою, національний мовник і співачка не дійшли згоди та не підписали контракт про участь MARUV на Євробаченні-2019 у Тель-Авіві. Тож питання, хто представлятиме цьгоріч Україну на пісенному конкурсі залишається відкритим. Кого б ви хотіли там бачити?