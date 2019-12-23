"Хто наступний": що цікавого відбулося на 10-годинному музичному марафоні на Майдані

22 грудня на Майдані Незалежності у Києві 10 годин поспіль тривав музичний марафон "Білими Нитками" на підтримку музиканта та військовослужбовця Андрія Антоненка, кардіохірурга та волонтера Юлії Кузьменко та медсестри Яни Дугарь, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У марафоні взяли участь близько 20 відомих українских музичних гуртів та сольних виконавців. Серед них "Мотор'ролла", "Мандри", Сергій Танчинець ("Без Обмежень"), "Karna", ван Леньо та Володимир Шерстюк ("Kozak System") та інші.

Детальніше про акцію "Білими нитками": У Києві протестують проти фальсифікацій у справі Шеремета

Ми хочемо або доказів, або звільнення людей. Бо по-іншому це не працює і не має працювати. Хочемо робити свою справу і вільно говорити те, що думаємо. Правильно було б не забувати про презумпцію невинуватості. Без цього воно не працює,

– висловився зі сцени Олег Михайлюта (Фагот).

"Ми хочемо, щоб поліція і прокуратура займались своєю роботою, а не політично вмотивованими справами. Аби правоохоронні структури не казали нам, що людина "А" – це людина "Б". Бо інакше нам доведеться попрощатись з очільниками силових структур у будь-який спосіб. Це дратує все більше", – додав Олександр Сидоренко (Фоззі).



Олександр Сидоренко (ліворуч) та Олег Михайлюта (в центрі) на марафоні

Присутні переконані, що затримані не мають жодного відношення до загибелі Шеремета, а справа – брехлива і змонтована.

"Я вважаю, що завдяки тому, що ми тут збираємось і не замовчуємо, ця справа розсиплеться, як вона розвалюється на наших очах. Дай Боже, щоб ці новорічні свята, що наближаться, ті хто тимчасово зараз за гратами, зустрічали із родиною", – сказав Сергій Присяжний з гурту "Мотор'ролла".



Сергій Присяжний з гурту "Мотор'ролла" на музичному марафоні

Музичний марафон зібрав кілька тисяч небайдужих. Також слово мали медики, волонтери, військові, адвокати та родичі ув'язнених.

"Я колега Юлії Кузьменко, маю 28 років стажу за спеціальністю. Я також учасник української війни за незалежність. Я заперечую абсурдні звинувачення і не вірю у причетність цих світлих людей до такого злочину. Деякі панове через свої політичні амбіції керують долею наших товаришів, які зараз сидять у тюрмі. Як так сталося, що президент незалежної держави, за яку багато хто з вас пішов на фронт, приходить на цей ганебний брифінг і разом з міністром МВС називає вбивцями і звинувачує людей до того, як відбувся вирок? Абсолютно не вірю", – емоційно висловився хірург, кандидат медичних наук Владислав Горбунець.



Фоторепортаж з акції "Білими нитками"

Організаторка події Поліна Іванова зазначила, що творча спільнота України – музиканти, митці, громадські діячі – обурені ситуацією, що склалась: "Ми не віримо в причетність Андрія, Юлі та Яни до вбивства Павла Шеремета. Доказів для обвинувачення – замало, а наявні – не витримують жодної критики. Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства. І вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!".

Окрім того, кілька разів на великому екрані показували відеозвернення арештованого музиканта та військовослужбовця Андрія Антоненка Riffmaster, яке той записав у стінах СІЗО спеціально для музичного марафону.

Я хочу подякувати кожному особисто за підтримку, ви друзі з великої літери. Я впевнений, що ми доведемо справу до кінця. А істинні винуватці цього діла будуть покарані по всіх моментах, які сприяли цій ганебній справі, яку шиють і намагаються втулити людям, які до цього не причетні, які є волонтерами, поважними лікарями, військовослужбовцями. Хочу передати привіт своїм дітям, я їх дуже люблю. Дружині, ти справжній друг. Слава Україні,

– сказав Антоненко.



Андрій Антоненко Riffmaster звернувся до українців у відео, яке записав у стінах СІЗО

Також під час музичного марафону "Білими нитками" транслювали емоційні відеозвернення низки відомих українських музикантів на підтримку арештованих. Зі сцени запрошували присутніх прийти 23 грудня о 13:00 до Київського апеляційного суду на розгляд апеляційної скарги у справі Антоненка.

А 10-годинний захід завершили трансляцією відомої пісні Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов", яка вважається справжнім гімном українських спецпризначенців.

Riffmaster – "Тихо Прийшов, Тихо Пішов": дивіться відео онлайн

Фото: автора, LifeStyle 24.