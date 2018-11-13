Хто отримав нагороду "Жінка року" 2018 за версією Glamour US: фото з заходу

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Камала Гарріс сенатор США та Люпіта Ніонго
Камала Гарріс сенатор США та Люпіта Ніонго / Instagram/ @justjared

В понеділок, 12 листопада, у найбільшому місті США, Нью-Йорку, відбулась церемонія народження "Жінка року Glamour US" 2018. Світський захід відвідали Лілі Рейнхарт, Елізабет Дебікі, Клер Дейнс та, навіть, сенатор США.

На премію "Жінка року Glamour" 2018 за американською версією журналу прийшло чимало знаменитостей. Захід відвідали зірки різних напрямків – актори, співаки і, навіть, політики.

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Сильні, незалежні та впливові жінки, які за останній рік змогли надихнути на добрі вчинки та відзначились своєю правильною діяльністю, були нагороджені на урочистому вечорі.

Відзнаку отримали співачка Джянелл Мона, акторка Віола Девіс, сенатор США Камала Гарріс та Betty Reid Soskin, 97-річна рейнджер (спеціально тренований особовий склад) Служби національних парків США. Також нагородженими були правозахисниця Манал аль-Шаріф та група активісток руху "Маршу за життя наші".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Підтримати свою дружину Кріссі Тейген, яку теж нагородили на урочистому вечорі, прийшов Джон Ледженд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Спікером на світському заході за день до нагородження, 11 листопада, виступала Лілі Рейнхарт, зірка серіалу "Рівердейл". Її промова вразила всіх присутніх зірок. Тема, яку підняла 22-річна акторка, стосувалась зовнішності та сприйняття себе.

Я відчуваю постійну дивну боротьбу з необхідністю відповідати стандартам та очікуванням, які встановив світ. Я помічаю на знімках папараці, як змінюється моє тіло і саме ЗМІ несуть відповідальність за встановлення таких нереалістичних ідеалів для молодих жінок,
– сказала Лілі.

Зірка закінчила свою святкову промову зверненням до усіх жінок: "Забудьте про нереалістичні нав’язані стандарти та слідуйте своїй ідеальній красі! Неправильно думати, що ваше тіло повинно виглядати так само, як тіло когось іншого, кого ви бачите в журналі, на телебаченні чи в інтернеті. Ми всі незрівнянно красиві!"

Сама Лілі прийшла на нагородження у вишуканій сукні чорного кольору з глибоким декольте та великим розрізом від стегна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Нагороди
Джерело: 24 канал
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