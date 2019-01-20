Хто переможе у відборі на Євробачення від України: прогноз букмекерів

Після визначення всіх учасників національного відбору на Євробачення-2019, меломани в соцмережах навперебій обговорюють, у кого більше шансів представити Україну в Ізраїлі. Нагадаємо, саме там пройде конкурс, який стане 64-м за рахунком.

За право виступати на пісенному конкурсі боротимуться 16 виконавців. Але вже зараз можна виділити фаворитів, між якими розгорнеться основне протистояння: KAZKA, TAYANNA, LETAY, LAUD і BAHROMA. Оцінюючи шанси виконавців, "Фаворит Спорт" ставить на перше місце групу KAZKA (коефіцієнт 2,0), слідом за якою розмістилася TAYANNA (3,0). Далі, з серйозним відривом, LETAY (7,0), LAUD (7,0) і BAHROMA (10,0).

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Примітно, що співачка TAYANNA два рази поспіль зупинялася за крок від фіналу Євробачення, займаючи в національному відборі друге місце. При цьому в 2017 році її альбом "Тримай мене" був визнаний музичними критиками "найкращим українським релізом року", а в 2018 році вона отримала престижну музичну премію M1 Music Awards.

Головний фаворит, група KAZKA, візьме участь в національному відборі вже вдруге. Минулого разу, її наставник в "Х-Факторі" Андрій Данилко заявив, що колектив поки не готовий до Євробачення, а глядачі і зовсім поставили ролику з виступом KAZKA велика кількість "дизлайків". Але завдяки міжнародній популярності хіта "Плакала", група KAZKA зараз всерйоз претендує на перемогу.

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Що стосується інших претендентів, то колектив LETAY одного разу вже брав участь в конкурсі, але посів останнє місце в півфіналі. За цей час трапився значний "камбек": пісня "Свiт чекає" стала саундтреком шоу "Топ-модель по-українськи" і заодно народним хітом. Сьогодні хлопці знову претендують на провідні позиції.

Співак LAUD, чиї шанси рівні з LETAY, в минулому році пройшов до фіналу, де посів четверте місце.

Не новачок і група BAHROMA. У 2011 році музиканти ставали фіналістами в національному відборі на Євробачення.

Що стосується найближчого нацвідбору, він пройде з 9 по 23 лютого.