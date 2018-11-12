Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
Ще з кінця серпня "Танці з зірками 2018" почало підкорювати серця українців. Щотижня організатори дивували глядачів незвичними темами для прямих ефірів та яскравими перевтіленнями учасників проекту.
До грандіозного фіналу шоу "Танці з зірками 2018" залишається все менше часу. За словами організаторів проекту, останній випуск проекту відгримить 25листопада. Наразі ж завершився чвертьфінал, відтак залишились 4 пари, які й змагатимуться за перемогу.
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Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, хто, на вашу думку, отримає головний кубок шоу.
Джерело: 24 Канал
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