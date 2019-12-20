Хто покинув 9 сезон у фіналі "Мастер Шеф"
Фінал 9 сезону "Мастер Шеф" покинули одразу четверо учасників, хто саме? Зараз дізнаємося!
Цього випуску чекала вся країна! Ми разом вболівали та кожного разу сумували, коли учасник за якого тримали кулаки протягом багатьох ефірів покидав проєкт "Мастер Шеф" у 9 сезоні.
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Останніми покинули кулінарне шоу у 9 сезоні "Мастер Шеф" такі кителянти:
Олександра Єфименко
Петро Косовський
Кієу Тхук Ань "Аннушка"
Руслан Шилін
Не пропусті суперфінал 9 сезону "Мастер Шеф" вже наступної п'ятниці!
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