Марк Блум, Алан Меррілл та Ендрю Джек: які знаменитості померли від коронавірусу

Вірусна пневмонія, яку спричинив новий коронавірус COVID-19, вже встигла забрати життя більше, ніж сотні тисяч людей у різних куточках світу. Не оминула вона і знаменитостей. Які зірки загинули від недуги – читайте далі.

Коронавірус продовжує поширюватися світом з неймовірною швидкістю. У різних країнах зафіксували вже майже два мільйони випадків зараження. Найбільше хворих наразі в США – більш, ніж 500 тисяч людей. Вперше в історії США на території усієї країни проголосили режим major disaster – найбільшого лиха або катастрофи.

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COVID-19 виявився значно небезпечнішим, ніж усі думали. Він змусив мільйони людей залишитися вдома, адже наразі це єдиний спосіб вберегтися від інфікування. Ледь не в кожній країні оголосили карантин та щоразу посилюють заходи безпеки. Громадян закликають не виходити на вулицю та дбати про себе і рідних. А у випадку проявів перших симптомів захворювання – негайно звертатися до лікаря.

Проте не всім вдається вчасно діагностувати коронавірус та подолати його. Щодня помирають тисячі людей. Серед них – зірки світового шоу-бізнесу.

Знаменитості, які померли від коронавірусу

Марк Блум

Голлівудський актор Марк Блум помер від ускладнень після інфікування коронавірусом. Зірці було 69 років. Про смерть Блума повідомили представники нью-йоркського театру Playwrights Horizons у соціальних мережах.

З любов'ю та важкими серцями Playwrights Horizons віддає шану Марку Блуму, дорогому давньому другові та неперевершеному актору, який пішов з життя цього тижня. Дякуємо, Марку, за все, що ти приніс до нашого театру, а також до театрів та глядачів у всьому світі. Ми сумуватимемо за тобою,

– повідомили колеги.

Алан Меррілл

Автор легендарного хіта I Love Rock 'n' Roll Алан Меррілл помер на 69-ому році життя. Він пішов з життя в Нью-Йорку від ускладнень, які спричинив коронавірус. Новиною про смерть поділилася його донька.

Коронавірус забрав життя мого батька. Залишайтеся вдома. Якщо не заради себе, то заради інших. Заради мого батька. Гроші не мають значення. Люди помирають,

– написала в дописі Лаура Мерілл.

Лючія Бозе

Відома акторка іспанського та італійського класичного кіно Лючія Бозе померла від коронавірусу на 90-му році життя. Серце знаменитості зупинилося в одній із лікарень іспанської Серговії. Трагічною новиною поділився її син, популярний іспанський музикант Мігель Бозе.

Дорогі друзі, повідомляю, що моя мати, Лючія Бозе, щойно померла. Вона вже в кращих місцях,

– написав він у публікації.

Ендрю Джек

Діалект-тренер та актор, який прославився своєю роллю у "Зоряних війнах", Ендрю Джек помер у віці 76-років. Коронавірус забрав його життя у Великій Британії. Про його смерть повідомив американський актор та продюсер Грег Грюнберг.

Я спустошений, щоб слухати про смерть неймовірно талановитого і улюбленого джентльмена Ендрю Джека. Він один з найдобріших людей, з якими я коли-небудь працював. Будь ласка, залишайтеся вдома. Спочивай з миром,

– написав Грюнберг.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF — GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020

Джо Діффі

Відомий кантрі-співак, лауреат премії Греммі Джо Діффі помер після тижневої боротьби з коронавірусом. Він пішов з життя в США у 61-річному віці.

Артист до останнього перебував під увагою медиків, проте йому так і не вдалося одужати.

Я перебуваю під опікою медичних працівників і зараз проходжу лікування. Ми з моєю родиною в цей час просимо конфіденційність. Ми хочемо нагадати публіці та всім моїм шанувальникам бути пильними та вкрай обережними під час цієї пандемії,

– зазначав музикант в мережі.

Віктор Дашкевич

Білоруський актор театру Віктор Дашкевич пішов із життя у 75-річному віці. Протягом шести днів він був підключений до апарату штучної вентиляції легень, проте так і не зміг побороти хворобу.

Разом із дружиною Світланою Віктор мав погане самопочуття та підвищену температуру. Наступного дня їх помістили до лікарні. Світлана провела п'ять днів під наглядом медиків з пневмонією, після чого її відправили додому на самоізоляцію. Та організм її чоловіка не зміг впоратися з недугою.



Віктор Дашкевич / Фото з відкритих джерел

Ману Дібанго

Французький джазовий виконавець Ману Дібанго помер через ускладнення від коронавірусу. Смерть настала в передмісті Парижа у 86-річному віці. Після діагностування COVID-19 його госпіталізували, проте організм так і не зміг впоратися з хворобою.



Ману Дібанго / Фото з відкритих джерел

Воллес Роні

Відомий американський трубач Воллес Роні помер у 59-річному віці. Смерть настала від ускладенень, спричинених COVID-19.

Мені сумно підтверджувати, що знаменитий трубач і джазова легенда Воллес Роні помер через ускладнення COVID-19 сьогодні вранці. Його сім'я прагне провести панахиду на вшанування пам'яті Уоллеса та його музичного внеску, коли пандемія пройде. Просимо поважати їхню конфіденційність у цей час,

– повідомила публіцистка Лідія Лібман.



Воллес Роні / Фото з відкритих джерел

Адам Шлезінгер

Американський муикант Адам Шлезінгер, який був володарем премії Еммі, помер у 52-річному віці. Від ускладнень коронавірусу він лікувався більше тижня в одній із лікарень Нью-Йорка, але так і не зміг перемогти хворобу. У музиканта залишилися дві доньки, з дружиною він розлучився.



Адам Шлезінгер / Фото з відкритих джерел

Кен Сімура

Відомий японський гуморист Кен Сімура помер у віці 70 років. Він пішов з життя в госпіталі, куди був доправлений з лихоманкою та проблемами з диханням. Його госпіталізували при перших ознаках COVID-19, проте медикам не вдалося зберегти життя знаменитості.

Джон Прайн

Знаменитий кантрі-співак Джон Прайн пішов з життя у 73-річному віці. Смерть настала в шпиталі американського міста Нешвілл. Серед симптомів коронавірусу у нього були наявні кашель та лихоманка.

Так, ми можемо підтвердити від імені всієї родини Прайн, що Джон помер сьогодні, 7 квітня, у Вандербільті через ускладнення від коронавірусу,

– зазначив менеджер артиста.