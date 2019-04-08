Хто посяде Залізний трон у "Грі престолів": несподівані прогнози букмекерів

За тиждень до найочікуванішої прем'єри 8 сезону "Гра престолів" не лише фанати обговорюють ймовірне завершення кіносаги, а й букмекерські контори. За прогнозами останніх, місце на Залізному троні посяде Бран Старк.

Аналітики компанії "Фаворит спорт" оцінили перебіги майбутніх подій у фіналі серіалу. Відтак, один з наймолодших членів сім'ї Старків з Вестеросу, Бран, матиме найбільшу можливість вижити у битві з армією Короля ночі і стати правителем Семи Королівств. "Триокий ворон", як його ще часто називають, отримав коефіцієнт 2,50 та став першим у рейтингу ймовірних королів.

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"Король півночі", Джон Сноу, отримав коефіцієнт 3,50 та зайняв другу позицію, в той час як "Матір драконів", Дейнеріс Таргарієн, посіла третю сходинку з коефіцієнтом 5,00. У першу п'ятірку також увійшли Тіріон Ланністер (коефіцієнт 7,50) і Король Ночі (коефіцієнт 10,00).



"Гра престолів": прогнози букмекерів

Щодо прогнозів серед українців, то найбільшу симпатію глядачі віддають саме Тіріону Ланністеру – на нього прийнято більше 25% прогнозів. Вслід за ним далі йдуть Дейнеріс Таргарієн і Джендрі (бастард короля Роберта Баратеона).

Примітно, що багато українців гаряче підтримують улюблених героїв. Наприклад, за тиждень до початку показу, одна з великих ставок була зроблена на Тіріона Ланністера, хоча він не є головним фаворитом на трон Семи Королівств,

– розповіли у "Фаворит Спорт".

Букмекери не залишились осторонь й іншого рейтингу. Як раніше зазначали творці серіалу, фінал не обійдеться без кровопролиття, тому глядачі можуть розраховувати на смерть будь-кого героїв. Так, за оцінками ставок глядачів, основними кандидатами на швидку смерть є Еурон Грейджой – коефіцієнт 2,50 і Санса Старк – 3,50. За ними йдуть Яра і Теон Грейджої (коефіцієнти 6,50 і 9,00 відповідно). Щодо однієї з головних героїнь Серсеї Ланністер, то її смерть очікують найменше всього – вона перебуває на п'ятому місці з коефіцієнтом 10,00.



"Гра престолів": прогнози букмекерів

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Також букмекери підсумували інші, не менш цікаві прогнози. Глядачі припускають, що в сюжеті нового сезону Джон Сноу осідлає одного з драконів Дейнеріс (на це відведений коефіцієнт 1,05) та вб'є Короля Ночі (коефіцієнт 3,00). Згідно з думками інших глядачів, ще один дракон може загинути в ході битви (коефіцієнт 1,30), а Санса Старк (сестра Джона Сноу) може одружитись протягом фінального сезону (коефіцієнт 1,50).



"Гра престолів": прогнози букмекерів

Що відомо про букмекерську компанію "Фаворит Спорт"?Це міжнародна компанія, один з лідерів сегменту sport entertainment. У 2019 році компанія відзначає 20 років діяльності в Україні – за всі роки діяльності вона активно підтримує розвиток спорту, виступаючи партнером футбольних клубів "Динамо", "Зоря", "Десна", "Арсенал", "Маріуполь".

Фото: прес-служба