Хто правий: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт назвали суперечливі причини розлучення

Голлівудське подружжя Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта кілька днів тому оголосило про розрив стосунків. Кожен з них почав жити власним життя, але західні ЗМІ повідомляють, що наразі важко зрозуміти, якою ж справжньою була причина розлучення.

В американському виданні TMZ повідомляють, що представники Майлі Сайрус звинуватили Ліама в алкоголізмі. За їхніми словами, актор надто багато п'є, а також вживає "певні наркотики". Як для Майлі, яка певний час у житті вживала наркотичні речовини, це, начебто, мало для неї особливе значення.

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В цей же час представники Ліама Хемсвора називають таку заяву нісенітницею і наполягають на тому, що крах сімейного життя спричинила за собою подружня невірність Сайрус, яка була ще перед поцілунками з Кейтлін Картер. А звинувачення в алкоголізмі та споживанні наркотиків Майлі спеціально звинувачує екс-коханого, щоб відвернути увагу від справжньої причини розриву.

Наразі Майлі повернулась з новою коханою в Лос-Анджелес, де вже засвітилась з нею в одній автівці, а також папараці підловили Ліама, який робив покупки в магазині без обручки на руці.



Майлі Сайрус і Кейтлін Картер в Лос-Анджелесі / TMZ



Ліам Хемсворт / TMZ

Що відомо про розлучення Сайрус та Хемсворта?Заява про розірвання відносин зірок з'явилась в мережі 11 серпня. Тоді ж у ЗМІ заявляли, що пара тривалий час не могла ужитись під одним дахом всі 8 місяців подружнього життя, тому вирішила розлучитись. Того ж дня журналісти показали фотографії Майлі, яка відпочивала разом з блогеркою Кейтлін Картер (екс-невісткою Кейтлін Дженнер) в Італії, де цілувалась та обіймалась з дівчиною.



Згодом Ліам дав офіційне підтвердження розриву, де зазначив, що розлучення – це їхня особиста справа. Незважаючи на повідомлення інсайдерів про їхні постійні проблеми в сім'ї ще до розриву, Майлі та Ліам не поспішають подавати документи на офіційне розлучення, в надії знову за певний час відновити стосунки.