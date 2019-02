Хто представить Великобританію на Євробаченні-2019: названо ім'я вокаліста та пісню

Поки Ізраїль готується зустрічати зіркових гостей Євробачення-2019, країни поступово оголошують своїх конкурсантів. Так, Великобританію представлятиме співак Майкл Райс.

Як повідомляє The Sun, вокаліст має чималу популярність серед британських меломанів. До цього Майкл Райс тріумфував на шоу All Together Now, відтак чудово знає, як складати конкуренцію іншим артистам. Окрім цього, він виступав на британському X-Factor, де завоював зіркових суддів неймовірною харизмою і співом.

Вже у травні 2019 року співак поїде до ізраїльського Тель-Авіва, де виконає пісню Bigger Than Us, що в перекладі означає "більше, ніж ми". За словами Майкла Райса, саме ця композиція може йому допомогти здобути бажану перемогу.

"Безумовно, я вірю в цю пісню на 100 %. Вона може здатися простою баладою, але насправді ця пісня містить важливе повідомлення, і я не можу дочекатись, коли його донесу всьому світу", – розповів Майкл Райс.

Нова пісня Майкла Райса для Євробачення-2019 – Bigger Than Us: дивіться відео виступу

Великобританія належить до країн "великої п'ятірки", відтак представник цієї держави автоматично потрапить до фіналу Євробачення-2019. Всі ж решта учасників будуть боротись за місце в грандіозному шоу.