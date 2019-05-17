Хто стане новим Бетменом: з Робертом Паттінсоном ведуться переговори

За час перезапусків відомої історії про супергероя з Ґотем-сіті змінилось чимало акторів. І якщо кінофанати звикли бачити в амплуа Бетмена одного з останніх – Бена Аффлека, то їм доведеться попрощатись з актором. Відтак, новим виконавцем ролі, найімовірніше, стане знаменитий Роберт Паттінсон.

Англійський актор отримав чималу славу на зйомках серії фільмів "Сутінки" і довгий час екранний Едвард хотів позбутись образу вампіра. Тепер йому представили таку можливість – наразі ведуться переговори з режисером майбутнього фільму про Бетмена Меттом Рівзом. Про це повідомляє видання Variety з посиланнями на інсайдерські джерела.

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Вихід нової стрічки слід очікувати 25 червня 2021 року, але через звільнення Бена Аффлека з головної ролі сценаристи перебувають в пошуку нового актора. За даними видання, угода поки що не завершена, але кандидатура Паттінсона вважається пріоритетною. Якщо сторони дійдуть згоди, вже влітку стартують підготовки до зйомок компаніями Warner Bros. і DC Comics, а в кінці 2019 року Роберт буде безпосередньо задіяний у зніманнях. В разі затвердження 32-річного Паттінсона на головну роль, він стане наймолодшим виконавцем ролі Бетмена на великому екрані.

Варто додати, що один з найулюбленіших супергероїв вперше з'явився в Detective Comics №27 у травні 1939 року. Тому в ювілейний рік звістка про чергове перезавантеження стала чудовою новиною для всіх кіноманів.