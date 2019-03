Хто стане новим хедлайнером фестивалю UPark у Києві після смерті соліста The Prodigy

Після трагічної смерта 4 березня вокаліста гурту The Prodigy Кіта Флінта, який скоїв самогубство у своєму будинку у Великобританії, гурт був змушений відмінити всі концерти у світі включно з виступом на фестивалі UPark в Україні. Організатори музичного заходу обрали нових хедлайнерів – південноафриканський хіп-хоп гурт Die Antwoord.

Гурт Die Antwoord, на рахунку якого чотири повноформатні альбоми та десятки провокаційних відеокліпів, виступить на сцені фестивалю UPark в Україні.

Їхній минулий виступ розірвав Київ на шматки і дав чітко зрозуміти, що таке справжній лютий рейв. Всупереч побоюванням стосовно того, що перший концерт стане єдиним, повернення гурту в Україну виявилося неминучим. І вже цього літа вони знову кинуть зухвалий виклик українській публіці на UPark Festival 2019,





Die Antwoord

Додамо, що UPark Festival 2019 пройде 16, 17, 18 липня на території просторого парку відпочинку Sky Family Park. Серед вже заявлених виконавців: SWMRS, Nothing But Thieves, BRING ME THE HORIZON, Pale Waves, Rag'n'Bone Man, Thirty Seconds to Mars, MØ. Імена інших музикантів стане відомо згодом.

Що відомо про Upark Festival?UPark Festival – це сучасний міський фестиваль зі своєю атмосферою. За відносно коротку історію фестивалю на сцені UPark встигли виступити не тільки світові легенди, але й артисти-початківці. Серед гуртів, які брали участь у фестивалі, були: Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers.

Що відомо про смерть соліста групи The Prodigy?Англійський виконавець Кіт Флінт вчинив самогубство у перші вихідні березня у Великобританії у власному будинку. Його знайшли мертвим лише 4 березня. Музиканти гурту The Prodigy підтвердили смерть вокаліста і подякували за збереження конфіденційності всіх зацікавлених сторін. За словами інсайдерів, Кіт Флінт пішов із життя через розлучення з його дружиною – японською моделлю та ді-джейкою Маюмі Кай, процес якого завершився за декілька днів до самогубства. Джерела повідомляли, що після розриву з Кай Флінт впав у глибоку депресію та знову почав вживати наркотики.