Хто стане зірковим тренером шоу "Голос. Діти-5": названо ім'я

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Дзідзьо стане тренером "Голос. Діти-5"
Дзідзьо стане тренером "Голос. Діти-5" / politeka.net

В Україні вже розпочались зйомки розважального вокального шоу "Голос. Діти-5". Першим артистом, який зайняв крісло зіркового тренера у новому сезоні, став популярний співак та композитор Дзідзьо.

Несподіваною новиною артист поділився під час першого прямого ефіру "Голос країни-9". Дзідзьо вийшов на сцену шоу та зізнався, що невдовзі буде теж частинкою такого проекту. Однак він буде допомагати не зрілим вокалістам, а дітям, які мріють стати зірками шоу.

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Як і в Дана Балана, для Дзідзьо це буде особливий проект. Все тому, що артист ще жодного разу не був наставником у "Голос країни", тому перед зйомками пообіцяв, що допоможе талановитим дітям розкрити свій потенціал та передасть їм весь свій досвід. 

"Я дуже радий бути тренером такого грандіозного вокального шоу. Я сам пройшов у дитинстві через всі конкурси, здобув декілька музичних освіт, даю концерти на які приходять навіть дуже маленькі. У мене великий досвід роботи з дітками, я знаю як навчити їх манері триматися на сцені, як розкрити весь потенціал. Допоможу їм відчути, за що саме їх мають полюбити люди, а люди люблять тільки тоді, коли відчувають щирість. Я хочу передати увесь свій досвід, щоб потім дітки впевненіше йшли до своєї мрії", – зізнався Дзідзьо, передає ТСН.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Окрім цього, вже відомо, що ведучими шоу стане зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Хто ж займе три інші суддівські крісла, оголосять у наступних ефірах "Голос країни-9". 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Дзідзьо Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: LifeStyle 24
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