Хто став найгіршою голлівудською акторкою за останні 20 років: несподівані дані

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Джессіка Альба стала найгіршою акторкою 2018 року
Джессіка Альба стала найгіршою акторкою 2018 року / www.dailymail.co.uk

Наприкінці кожного року аналітики популярних видань підбивають підсумки року. Відтак у Голлівуді дізнаються імена найуспішніших акторів та музикантів. Однак існує й антирейтинг, в який ніхто зі знаменитостей не хотів би потрапити.

Як повідомляє The Daily Mail, незалежні експерти з аналітичної компанії Go Compare визначили ім'я акторки, яка найчастіше знімалась у провальних фільмах. Антирейтинг очолила голлівудська красуня Джессіка Альба. 

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За словами експертів, фільми оцінювались виключно за прибутковістю. Відтак аналітики встановили, що Джессіка Альба упродовж 25 років знімалась у непопулярних кінострічках, які отримували найменші касові збори. Окрім цього, з 35 фільмів акторки високо оцінили тільки "Місто гріхів". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Alba (@jessicaalba)

 

На другому щаблі антирейтингу опинилась дружина Джастіна Тімберлейка – Джессіка Біл. До п'ятірки найгірших акторок також увійшли Хізер Грем, Рада Мітчелл і Кеті Бейтс.

Водночас аналітики оголосили й список найгірших акторів. До антирейтингу увійшли Джош Дюамель, Робін Вільямс і Джерард Батлер. І хоч покійний актор Робін Вільямс свого часу отримував "Оскар", на думку експертів, останні його кінороботи були не найкращими. 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Рейтинги
Джерело: Lifestyle
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