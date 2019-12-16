Хто став найкращим режисером десятиліття: назвала Голлівудська асоціація кінокритиків

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Дені Вільнев / wired.co.uk

Шанувальники світового кінематографа вже звикли до того, що взимку представники цієї галузі по-особливому активно працюють, організовуючи такі премії, як Оскар чи Золотий глобус. Однак не лише актори отримують належне у вигляді бажаних статуеток, але й творці легендарних картин. Так, проаналізувавши ринок протягом останнього десятиліття, Голлівудська асоціація назвала найкращого режисера.

Про те, що найкращого режисера останнього десятиліття обрано повідомляється на офіційній сторінці Голлівудська асоціація кінокритиків у твіттері.

До речі, Золотий глобус 2020: оголошено список номінантів на престижну премію

Престижне звання отримав Дені Вільнев, відомий франко-канадський режисер і сценарист. 52-річний кінотворець відомий такими роботами, як "Полонянки", "Сікаріо" та науково-фантастичними фільмами "Прибуття", а також фантастичним детективом "Той, хто біжить по лезу 2049". До слова, при бюджеті 150 мільйонів доларів картині зібрала в прокаті 259 мільйонів доларів, що свідчить про її популярність серед фанатів.

Станом на грудень 2019 року Дені Вільнев працює над екранізацією "Дюни" Френка Герберта.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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