Бі Бі Кінг – всесвітньо відомий американський блюзовий гітарист та вокаліст. Його характерний стиль виконання вплинув практично на кожного послідовника "електрогітарного блюзу". Навіть після 70-т років Кінг виступав на 250—300 концертах щорічно.

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Пропонуємо переглянути вражаючий відеодудл від Google присвячений 94-річчю від дня народження Бі Бі Кінга:

Історична довідка

Народився Бі Бі Кінг 16 вересня 1925 року поблизу містечка Берклар, штат Міссісіпі. Райлі Бі Кінг (справжнє ім'я виконавця – 24 канал) почав професійне життя як фермер-орендар, на гітарі грав у вільний час. Як музикант Бі Бі Кінг вперше прибув до Мемфісу в 1946 році, але після декількох місяців важкого життя він повернувся до Міссісіпі.

Щоправда, до цього він виконував госпел-музику в церкві. Вже у Мемфісі, коли він працював на місцевій ритм-н-блюзовій радіостанції WDIA як співак і диск-жокей, місцеві жителі почали називати його "Білл Стріт Блюз Хлопчик", пізніше скоротили до "Бджола Бджола" (англійською Bee Bee, що читається, як бі бі – 24 канал) і нарешті "Бі Бі".

У 1949 році Бі Бі Кінг випустив свій дебютний сингл "Miss Marth King". Сингл отримав погані відгуки журналу Billboard і не отримав місця в чартах. Пізніше в тому ж році Кінг записував свої пісні в рамках контракту із компанією PRM Records. Значну частину ранніх записів продюсував Сем Філліпс (Sam Phillips), який пізніше заснував Sun Records.

У тому ж році музикант записує свій перший хітовий сингл "Three O'Clock Blues".

Кінг став першим всесвітньо відомим блюзовим артистом, вигравши 15 Греммі й потрапивши в зал слави рок-н-ролу. Уособлюючи мандрівного блюзмена, Кінг також був відомий тим, що в середньому більше проводив понад 300 концертів на рік.

Одного разу, у 1949 році, Кінг забіг до палаючого нічного клубу, щоб врятувати гітару, ризикуючи власним життям через улюблений інструмент. Пожежу влаштували двоє чоловіків, що билися за жінку на ім'я Люсіль, саме тоді Кінг назвав свою гітару "Люсіль".

Коли я співаю, я граю подумки. Щойно я перестаю співати ротом, я продовжую граючи на Люсіль,

– сказав одного разу Бі Бі Кінг.