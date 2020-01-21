Що означає слово краш на молодіжному сленгу
Досить часто на просторах інтернету можна зустріти слово краш, значення якого не всі знають. Що це означає і як застосовувати це слово – читайте далі.
Краш – це людина, яка вам дуже подобається, об’єкт насолоди для душі. На молодіжному слензі крашем називають хлопця або дівчину, в якого таємно закохалися. Найчастіше цей термін вживають підлітки.
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Приклади застосування слова краш
"Я знаю де живе мій краш, я хочу з ним ближче познайомитися".
"Зізнайся чесно, Максим – це твій краш?".
"Краш завжди у моїх думках".
"Я зловив краш (закохався в когось)".
Що ще означає слово краш?
Окрім найбільш поширеного використання слова краш до об’єктів закоханості, у мережі також використовують ще кілька значень.
Краш – це раптовий крах всієї системи. Використовується в тому випадку, коли потрібно вказати причину несподіваного виходу системи з ладу.
Краш – несправність комп'ютера. До найчастішого крашу схильний жорсткий диск.
Краш – стан виходу з-під наркотичного сп'яніння таких речовин, як кокаїн або амфетамін. Подібний психічний стан з'являється тільки у наркомана зі стажем, і включає такі симптоми, як депресію, високу дратівливість та відчуття тривоги.
Використання слова краш в соціальних мережах