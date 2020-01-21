24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Що означає слово краш на молодіжному сленгу

47 Читать новость на русском
Краш – це людина, яка вам подобається / earthquake-today.info

Досить часто на просторах інтернету можна зустріти слово краш, значення якого не всі знають. Що це означає і як застосовувати це слово – читайте далі.

Краш – це людина, яка вам дуже подобається, об’єкт насолоди для душі. На молодіжному слензі крашем називають хлопця або дівчину, в якого таємно закохалися. Найчастіше цей термін вживають підлітки. 

Читайте також: Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята

Приклади застосування слова краш

"Я знаю де живе мій краш, я хочу з ним ближче познайомитися".

"Зізнайся чесно, Максим – це твій краш?".

"Краш завжди у моїх думках".

"Я зловив краш (закохався в когось)".

Що ще означає слово краш?

Окрім найбільш поширеного використання слова краш до об’єктів закоханості, у мережі також використовують ще кілька значень. 

Краш – це раптовий крах всієї системи. Використовується в тому випадку, коли потрібно вказати причину несподіваного виходу системи з ладу.

Краш – несправність комп'ютера. До найчастішого крашу схильний жорсткий диск.

Краш – стан виходу з-під наркотичного сп'яніння таких речовин, як кокаїн або амфетамін. Подібний психічний стан з'являється тільки у наркомана зі стажем, і включає такі симптоми, як депресію, високу дратівливість та відчуття тривоги.

Використання слова краш в соціальних мережах

 

Тато вигадав геніальний спосіб, як спокійно поспати, доглядаючи дітей
сьогодні
11315
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новини культури
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:15 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 31867
20 січня 18:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 2024
20 січня 17:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 2524
20 січня 14:39 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Квітослава Туз 21328
20 січня 13:40 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 16272
Новини
Більше новин
Залиште відгук