Що означає слово краш на молодіжному сленгу

Досить часто на просторах інтернету можна зустріти слово краш, значення якого не всі знають. Що це означає і як застосовувати це слово – читайте далі.

Краш – це людина, яка вам дуже подобається, об’єкт насолоди для душі. На молодіжному слензі крашем називають хлопця або дівчину, в якого таємно закохалися. Найчастіше цей термін вживають підлітки.

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Приклади застосування слова краш

"Я знаю де живе мій краш, я хочу з ним ближче познайомитися".

"Зізнайся чесно, Максим – це твій краш?".

"Краш завжди у моїх думках".

"Я зловив краш (закохався в когось)".

Що ще означає слово краш?

Окрім найбільш поширеного використання слова краш до об’єктів закоханості, у мережі також використовують ще кілька значень.

Краш – це раптовий крах всієї системи. Використовується в тому випадку, коли потрібно вказати причину несподіваного виходу системи з ладу.

Краш – несправність комп'ютера. До найчастішого крашу схильний жорсткий диск.

Краш – стан виходу з-під наркотичного сп'яніння таких речовин, як кокаїн або амфетамін. Подібний психічний стан з'являється тільки у наркомана зі стажем, і включає такі симптоми, як депресію, високу дратівливість та відчуття тривоги.

Використання слова краш в соціальних мережах

краш від слова найкращий — Trayan (@trayanmuse) January 21, 2020

Слухаю «вільна» і все більш розумію якій в мене краш на голос Тіни — булочка с корицей (@oktyabrika) January 19, 2020

Хочу своїй краш якийсь романтік намутити. Твітор, є хороші ідеї? — Закоханий деміург (@Qa5bgThdyPswbnv) January 20, 2020

Що таке краш і з чим його їдять

Іноді таке відчуття наче я просто не можу нікого полюбити :) або я просто поки щасливо живу і не ціню цього щастя — рарrika (@paprika__desu) January 18, 2020