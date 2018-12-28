Хто виграє в 2 сезоні "Топ-модель по-українськи": Ваша думка

Вже сьогодні, 28 грудня, відбудеться грандіозний фінал проекту "Топ-модель по-українськи". У 18 випуску 2 сезону шоу ми нарешті дізнаємось ім'я переможниці, яка підкорюватиме українську та світову фешн-індустрію.

У 17 випуску проекту "Топ-модель по-українськи" стало відомо, що шоу покинув Дмитро Сукач. Відтак, за головну перемогу на модельному реаліті-шоу боротимуться дві фіналістки: Яна Кутішевська та Катя Польченко. Дівчата вже пройшли жорсткі випробування, які лише загострили їхні емоції та жагу до перемоги.

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За правилами проекту, переможниця шоу отримає 100 тисяч гривень, постане на обкладинці журналу PINK, здійснить подорож до Нью-Йорка з Аллою Костромічовою і підпише контракт з Kostromichova mother agency.



Фіналістки 2 сезону "Топ-модель по-українськи" / Новий канал

Хто краще впорається з останніми завданнями і як вимогливе журі оцінить їхні старання – дивіться у сьогоднішньому випуску о 19:00 на телеканалі "Новий канал". А поки поділіться думками та голосом, хто на вашу думку має шанс стати найкращою моделлю 2 сезону проекту "Топ-модель по-українськи".

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.