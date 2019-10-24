Хто вони – найкрутіші татусі Голлівуду 2019: перелік

В інтернет-виданні Fatherly опублікували список найкрутіших татусів. Чоловіки, які увійшли до цього списку, дбають про багато різних речей: про своє мистецтво, тіло, партнерів, спадщину та про бізнес. Мати дитину – це могти виконувати багато завдань одночасно.

Що робить тата класним? Щасливі діти, хороші друзі, амбіції, індивідуальність, впевненість. Все це є у 8 найкрутіших татусів 2019 року згідно з рейтингом Fatherly.

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Двейн Джонсон: голлівудський актор, виховує доньку Сімону (17 років) від першого шлюбу, і малюків Тіану (15 місяців) та Джасмін (2 роки) зі своєю партнеркою Лорен Хашіан. Він зробить все, щоб змусити дітей сміятися. "Виховуючи дітей, ви можете сказати слова, що стануть діями, на які вони звертатимуть увагу", – каже Двейн.

Раян Рейнольдс: канадський актор, виховує двох доньок: Джеймс (4 роки) та Інес (3 роки). "Ви можете вилікувати деякі речі з дітьми. Мені хочеться насолодитися багатьма моментами з ними. Хочу бути зі своїми дітьми та робити з ними якомога більше речей", – зазначає Раян.

Расселл Вестбрук: американський баскетболіст, виховує сина Ноя. Часто готується разом із ним до баскетбольних ігор та передає сину свої навички.

Кері Гарт: мотогонщик, виховує двох дочок: Віллоу (8 років) та Джеймсон (2 роки). Він старається постійно бути зі своїми дітьми та вчить їх безстрашності. Вважає, що краще впасти і навчитися вставати.

Ентоні Андерсон: американський актор, має сина Натана, якому 19 років та 23-річну Кіру. "Ви повинні бути нормальною людиною, щоб виховувати нормальних дітей", – переконаний Андерсон. Розуміння, спілкування з дітьми – ось що допомагало йому.

Кріс Пратт: американський актор, виховує сина Джека. Він народився на дев'ять тижнів раніше від призначеної дати пологів і наразі пріоритетом для Кріса. У вільний час батько з сином люблять їздити на риболовлю. Коли є вільний час, незалежно від того, в якому місті він перебуває, Кріс також гуляє з хворими дітьми з місцевих лікарень. Каже, що від цього добре себе почуває.

Каньє Вест: американський репер, виховує дочку Норт (6 років), сина Сейнта (3 роки), 1-річну дочку Чикаго та кількамісячного Псалма. "Я б зробив все, щоб захистити свою дитину чи матір своєї дитини", – наголошує Каньє.

Лего Бетмен: пародія на Бетмена, за допомогою якої намагаються донести до дітей традиційні життєві цінності. Сприяла популяризації сімейних цінностей та дружби. Мультфільм під назвою "Lego Бетмен" отримав чимало схвальних відгуків, особливо від батьків дітей.