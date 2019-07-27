"Хто врятує вас від себе": мережу заінтригував новий трейлер до фільму "Двійник" з Віллом Смітом

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"Двійник": сюжет і трейлер фільму
"Двійник": сюжет і трейлер фільму / Прес-служба

У Голлівуді презентували новий трейлер до захопливого екшену "Двійник". Чималу увагу кіноманів привернув не тільки непересічний сюжет, але й головний герой фільму, якого майстерно зіграв Вілл Сміт.

У четвер, 25 липня, представники компанії Paramount Pictures опублікували другий трейлер захопливого бойовика "Двійник" (Gemini Man). Режисером фільму став 3-разовий володар премії "Оскар" Енг Лі.

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В основі сюжету – історія Генрі Брогена, якого зіграв Вілл Сміт. Головний герой є найманим вбивцею, який безпощадно виконує свої замовлення. Однак нарешті Генрі прагне піти на своєрідну пенсію і розпочати спокійне життя. Та втілити задумане йому не вдається: уряд будь-якою ціною хоче знищити чоловіка, посилаючи на завдання найманця, який неймовірно нагадує Генрі Брогена в молодості. Кілер береться розплутувати справу, намагаючись розібратись, що ж відбувається та чому у світі є його двійник.

Він знав кожен мій рух, перш ніж я поворухнусь. Що ж буде, якщо стане відомо, хто ми такі,
– йдеться у трейлері.

Захопливий сюжет Даррен Лемке створив у 1997 році, однак тоді ідею викупила студія Walt Disney Pictures. Через недосконалість технологій режисерам не вдалось екранізувати історію про кілера, а у мережі з'явився тільки короткометражний фільм. У 2016 році права на сюжет викупили. І тільки у 2019-му кінострічку "Двійник" таки екранізували, додавши туди неймовірних спецефектів та переживань головних героїв. Прем'єра запланована на 10 жовтня. 

Дивіться офіційний трейлер до фільму "Двійник": відео

Дивіться офіційний трейлер до фільму "Двійник" українською: відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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